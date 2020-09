Metges de Catalunya diu que la contractació anunciada de 306 nous facultatius a l'atenció primària és "irrisòria"

Metges de Catalunya diu que la contractació de 306 nous facultatius a l'atenció primària anunciada per Salut és "irrisòria". El sindicat recela del nou pla de reforç de la primària i avisa a Salut que la falta de personal en aquest primer nivell assistencial és "angoixant". En concret, critica les "dificultats" que el departament té per incorporar nous metges al sistema. El sindicat calcula que la primària necessita incorporar més de 1.000 facultatius per poder atendre "en condicions òptimes" la població i recuperar alhora l'activitat ajornada durant la primera onada de la pandèmia. L'organització alerta que "aviat" cridarà el col·lectiu a donar una resposta "ferma".

Metges de Catalunya recorda que el 2018 l'administració ja es va comprometre a contractar 309 metges de família, dels quals asseguren només n'ha incorporat poc més d'un centenar. Des de llavors, afirmen, la manca de personal s'està suplint amb el "sobreesforç" que fan prop de 800 professionals treballant voluntàriament més hores i acceptant més càrrega de feina.

A més, el sindicat assegura que les noves incorporacions anunciades per Salut -306 metges- "no aniran a reforçar les consultes, sinó exclusivament l'activitat assistencial de suport a les residències" segons el pla de Salut.

També es mostra crític amb la partida pressupostària anunciada pel departament perquè està orientada a donar resposta a la nova etapa de la covid-19 "i no pas a reforçar realment la xarxa de primària".

Així, des de l'organització sindical desconfien de la promesa de Salut d'invertir 127 milions d'euros anuals en l'atenció primària fins al 2022 ja que avui dia el Govern té "dificultats pressupostàries" per complir tots els acords de sortida de vaga de 2018, amb un cost de 100 milions d'euros.

Per altra banda, MC aprova la incorporació de nous perfils professionals en l'atenció primària plantejada pel Govern però recalca que "més del 75% de l'activitat de l'equip assistencial recau en la figura del facultatiu".

Per tot plegat, el sindicat mèdic exigeix una "millora tangible i substancial de les condicions laborals i professionals del col·lectiu" i avisa que cridarà "aviat" els seus afiliats i els facultatius de primària en general per donar una resposta "ferma" davant el "menyspreu" que diuen han demostrat els responsables sanitaris cap a les seves reivindicacions.