Aragonès demana a Torra «consensuar la resposta» a la seva possible inhabilitació

El vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès, ha demanat al president de la Generalitat, Quim Torra, "consensuar la resposta" a la seva possible inhabilitació, per evitar que aquesta qüestió acabi derivant en una nova "picabaralla" entre els dos socis de coalició, JxCat i ERC.

En una entrevista amb Efe, Aragonès ha remarcat que cal pactar aquesta resposta conjunta "com més aviat, millor", i així li ha traslladat personalment Torra, abans que el 17 de setembre el Tribunal Suprem celebri la vista sobre el recurs del president contra la seva condemna d'un any i mig d'inhabilitació per haver desobeït l'ordre de la Junta electoral Central de retirar els llaços grocs dels edificis públics en període electoral.

Aragonès ha denunciat la "repressió" que suposaria, ha dit, la "inhabilitació del president per haver exercit la llibertat d'expressió" i, en conseqüència, el "risc d'una crisi institucional i una situació d'interinitat i provisionalitat".

"Davant d'aquest risc necessitem una resposta consensuada. Els ciutadans de Catalunya no ens perdonarien que davant d'una situació greu, davant d'un atac a la Generalitat com seria una possible inhabilitació ferma del president, això acabés derivant en una picabaralla o una discussió entre les forces de govern", ha advertit.

Per això, ha remarcat Aragonès, "cal abandonar els partidismes i fer una defensa de la institució" de la Generalitat de manera conjunta i pactada.

Per evitar una imatge d'enfrontament entre independentistes sobre l'estratègia a seguir després de la decisió que prengui el Suprem, "el més important és consensuar la resposta", ha insistit Aragonès, coordinador nacional d'ERC, i ha tornat a posar sobre la taula la conveniència que el president s'avanci al Suprem i fixi un calendari electoral abans no pugui ser inhabilitat.

"A ERC hem defensat des de fa molt de temps que el més convenient és que, si ha d'haver-hi unes eleccions, que siguin decidides des de Catalunya, pel president de la Generalitat, i que no sigui una data provocada per una decisió del Tribunal Suprem", ha enraonat.

Tot i que aquest és el posicionament de partida d'ERC, Aragonès s'ha mostrat obert a discutir-ho amb Torra: "La millor resposta serà la consensuada, la que posi per davant la defensa dels interessos dels ciutadans de Catalunya i de la Generalitat. No tinc cap dubte que la consensuarem".

Aragonès ha constatat que Torra té "plena disposició a parlar", de manera que el número dos del Govern s'ha mostrat "absolutament convençut que aquest acord arribarà ben aviat".

En tot cas, ha avisat que l'acord "és imprescindible", perquè Catalunya "no es pot permetre una crisi institucional que derivi en una provisionalitat i una interinitat que agreugi la situació", ja complicada per la crisi sanitària, econòmica i social provocada per la pandèmia de la COVID-19.

D'altra banda, Aragonès ha expressat el seu "respecte" per la remodelació de govern duta a terme aquesta setmana per Torra, tot i que ha subratllat que ERC no preveu canviar cap dels seus consellers.

Segons Aragonès, "no cal" fer cap canvi en els departaments en mans d'ERC, sinó que, a canvi, cal "fer-los confiança" a tots ells i "reforçar la feina que estan fent".

Pel que fa als retrets que li va llançar Ramon Tremosa en el seu primer dia com a conseller d'Empresa i Coneixement, Aragonès li ha promès "tot el seu suport", tot i que li ha recordat que, "en els governs, les decisions són col·lectives i és molt important entendre que es treballa en equip. Quan una persona s'acaba d'incorporar hi ha coses que cal acabar d'ajustar".