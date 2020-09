Detectat un cas de virus del Nil en un cavall a Catalunya

Catalunya ha registrat el primer cas, aquest any, de virus del Nil Occidental en un cavall d'Amposta segons publica avui El Periódico de Catalunya, del mateix grup editorial de Diari de Girona. En territori català no hi ha hagut, fins al moment, contagis en persones, tot i que sí en animals. A l'agost, un brot del virus del Nil a Andalusia va causar una quarantena d'infectats (amb meningitis aguda) i tres morts.

El cas del poltre infectat a Amposta (Tarragona) va ser detectat el 4 de setembre pel Centre de Recerca en Sanitat Animal (Cresa) de l'Institut de Recerca i Tecnologia Alimentàries (Irta). L'animal no té símptomes de la malaltia, però se li van detectar anticossos del virus malgrat que no havia estat vacunat prèviament.

Els investigadors recalquen que el virus del Nil no és, en els humans, «majoritàriament» perillós, ja que la major part de la gent és «asimptomàtica». No obstant, en un «percentatge molt petit» pot causar una malaltia greu i fins i tot causar la mort.

El cavall tampoc s'havia mogut fora de Catalunya, una cosa que confirmaria que la infecció es va produir a la zona del Montsià (Tarragona). «El fet de detectar anticossos indica que la circulació del virus és relativament recent, és a dir, que va tenir lloc l'últim mes, màxim els últims dos mesos», explica Núria Busquets, una de les investigadores de Cresa.

Les anàlisis realitzades a l'Irta-Cresa van ser posteriorment confirmades pel Laboratori Central de Veterinària d'Algete i notificades per la Xarxa d'Alerta Sanitària Veterinària (Rasve) del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació.



Un mosquit infectat

Com explica Busquets, el virus del Nil es transmet mitjançant la picada d'un mosquit infectat que, al seu torn, es va contagiar a través d'una au. Així, en aquest cas, el mosquit va picar al cavall i li va transmetre el virus. «Hi podria haver més animals contagiats. Segurament a la zona hi ha aus infectades i potser més cavalls infectats. Estem investigant-ho», assenyala.

Aquesta investigadora reconeix que existeix un «perill» que es contagiïn també les persones, però mai a través del cavall. «El cavall és un hoste accidental. El contagi sempre és a través d'un mosquit infectat. La gent no ha de tenir por dels cavalls, ja que ells no poden transmetre la malaltia», afegeix.

Els símptomes principals de la febre del Nil són similars als de la grip: mal de cap, vòmits, febre, aparició d'erupcions cutànies o cansament. No obstant, si es tracta d'una encefalitis o meningitis els signes d'alarma són mals de cap, febre elevada, rigidesa de clatell, estupor, desorientació, coma, tremolors, convulsions, debilitat muscular i paràlisi, segons detalla l'Organització Mundial de la Salut (OMS).



Vigilància activa

La vigilància del virus del Nil Occidental en èquids és un component molt important del programa de vigilància d'Irta-Cresa a Catalunya com a servei de la Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat. El cas d'aquest poltre d'Amposta es va detectar pel mètode de vigilància activa d'aquest programa, en el qual prenen mostres dels èquids sense símptomes, tot i que també es fa una vigilància passiva amb els èquids que tenen símptomes sospitosos.

Arran dels casos, aquest estiu, d'Andalusia, el servei de Prevenció en Salut Animal de la conselleria va emetre el mes passat un comunicat a les persones relacionades amb els cavalls, com els veterinaris clínics, els propietaris o els centres d'hípica.

L'Irta-Cresa insisteix que és «necessari» controlar les poblacions de mosquits que són «potencials transmissors» d'aquest virus.