Salut Pública descarta confinar Catalunya en els pròxims dos mesos

El secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, va descartar ahir un confinament en els propers dos mesos, però no va voler fer prediccions més enllà. En declaracions a Rac 1, també va explicar que s'estudia escurçar la quarantena a deu dies, una decisió que es podria prendre properament. Argimon va opinar que la limitació sobre les reunions de més de deu persones es mantindrà per Nadal. «Encara que estiguéssim millor també tindríem una certa recança a fer una represa molt ràpida», va reconèixer i va admetre que potser tots van córrer massa al juny. Per aquelles dates, al desembre, va indicar que es podran començar a vacunar els més vulnerables, i va indicar que a Catalunya li corresponen unes 100.000 vacunes. Es va referir en concret a les persones que viuen en residències.

Argimon va explicar que fa un mes van canviar el protocol i algun dels seus experts ja li demanava canviar el temps de quarantena, però llavors va decidir no fer-ho perquè ja es feien canvis prou importants i no volia introduir gaires variacions. «En aquests moments ho estem estudiant», va afegir el secretari de Salut Pública, que va subratllar que les càrregues virals són molt diferents en els últims dies.

Pel que fa a la vacuna, va apuntar que la compra és un projecte europeu, i que Catalunya tindrà inicialment unes dosis limitades, corresponents al seu pes demogràfic, per vacunar els grups més vulnerables. A més, va remarcar que no serà només una vacuna, sinó tot un «esquema de vacunació». «Fins al mes de juny estarem en una situació d'anar vacunant, si tot va bé», va assenyalar. Sobre la mascareta, va opinar que encara passaran uns mesos fins que deixi de ser obligatòria, fins que les taxes d'infecció siguin molt més baixes.

Més d'un miler de casos

D'altra banda, Catalunya va sumar 1.193 nous casos de coronavirus i, d'aquests, 1.126 es van confirmar per PCR. El total ja s'eleva als 140.560, segons l'últim balanç del Departament de Salut. Des de l'inici de la pandèmia, han mort 13.103 persones, vuit més que en el darrer balanç. Els ingressats als hospitals baixen en sis persones i són ara 719. D'aquests, 131 estan a l'UCI, un menys que dilluns. El risc de rebrot baixa de nou, aquest cop quatre punts (170,97), mentre que la velocitat de propagació (Rt) disminueix molt lleugerament i se situa en 0,94.

D'altra banda, ahir es va informar que s'ha confinat una classe de parvulari d'Igualada pel positiu de coronavirus d'un alumne. Els professors que havien estat en contacte amb el grup es van aïllar preventivament i, de moment, sis alumnes i tres educadores han donat negatiu.

Més casos a la Catalunya Nord

Finalment, el departament dels Pirineus Orientals, a la Catalunya Nord, ha detectat un fort augment de casos de coronavirus, recentment. Segons informava ahir L'Indépendant, el departament ja se situa en zona vermella. És per això que s'han reforçat les mesures sanitàries. Entre altres aspectes, es potenciarà la distància entre persones i es prohibeixen els esdeveniments de més de 5.000 persones. A més, es podran prendre «mesures addicionals per restringir el moviment de persones o suspendre les activitats».