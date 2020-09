Podem demana 20 anys de presó a Jordi Pujol per corrupció

Podem ha demanat jutjar l'expresident català Jordi Pujol com a dirigent d'una organització criminal o associació il·lícita, i per delictes de blanqueig i falsedat documental, pels quals proposa que sigui condemnat a una pena màxima de 20 anys de presó o una altra pena alternativa de 16 anys. L'acusació que exerceix Podem en la causa en què s'ha investigat l'origen del patrimoni de la família Pujol va presentar ja el seu escrit d'acusació esprés que el jutge de l'Audiència Nacional José de la Mata acordés al juliol el processament dels nou membres de clan -Jordi Pujol, Marta Ferrusola i els seus set fills. Podem reclama 17 anys de presó per a Marta Ferrusola, també com a dirigent de l'organització criminal i com a coautora del delicte de blanqueig. pena que, de ser finalment jutjada per un delicte d'associació il·lícita i no per organització criminal, com planteja en el cas del seu marit, quedaria en 13 anys.

La màxima pena, la demana no obstant això per al primogènit, Jordi Pujol Ferrusola, qui hauria gestionat els comptes dels seus pares.



Màxima pena per a «Júnior»

Demana per a ell 54 anys i mig de presó pels mateixos delictes i per uns altres 5 delictes contra la Hisenda Pública pels exercicis de l'IRPF del 2007 al 2012, pena que planteja deixar en 50 anys i mig si se'l condemna per associació il·lícita. Per a la seva exdona Mercè Gironès demana una pena de 52 anys i mig, i de forma alternativa 48 anys i mig, mentre que per a la resta dels seus germans -Josep, Pere, Oleguer, Marta, Mireia i Oriol- sol·licita condemnes que oscil·len entre els 10 i els 19 anys de presó. L'escrit reprodueix l'ordre de processament que va dictar al juliol el jutge José de la Mata proposant jutjar tota la família Pujol per formar una organització criminal per enriquir-se durant dècades a través d'activitats relacionats amb la corrupció. El jutge, igual que Podem, considera acreditat que els Pujol Ferrusola van aprofitar la seva posició privilegiada «per acumular un patrimoni desmesurat».