El pare Manel mor als 75 anys després de ser ingressat per COVID-19

El popular pare Manel va morir ahir a l'hospital Vall d'Hebron de Barcelona als 75 anys, segons van confirmar fonts properes a la família del finat. El sacerdot Manel Pousa va ingressar dilluns a l'hospital després d'una setmana amb símptomes de covid-19. A l'hospital es va constatar que, efectivament, era positiu de coronavirus, tot i que sembla que la causa de la mort ha estat una embòlia. De moment no s'ha pogut determinar si l'embòlia tenia l'origen en la covid-19. El pare Manel, creador de la fundació que porta el mateix nom a través de la qual treballava per a la reinserció de les persones preses, vivia actualment a la parròquia de Trinitat Vella, d'on era capellà.

De pares barcelonins, Manel Pousa va néixer a Granada però va fer vida a la capital catalana. Va ser ordenat capellà a la parròquia de Sant Josep Oriol de Barcelona el 1975 i va exercir el seu ministeri a la parròquia de la Santíssima Trinitat de la Trinitat Vella i als barris de Verdun i Roquetes, al districte de Nou Barris. Una de les feines més destacades que va fer va ser la lluita per la reintegració de les persones preses, en especial al centre penitenciari de dones de Wad-ras. Aquesta tasca la feia des de la Fundació Pare Manel, creada per ell, a través de la qual havia organitzat jornades de recaptació de fons amb la participació de personalitats destacades del món de la cultura i dels mitjans de comunicació. El 2009 va rebre la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya i la Medalla d'Honor de Barcelona. El 2017 va anar a les llistes de Junts per Catalunya per Barcelona a les eleccions al Parlament. El president català, Quim Torra, va escriure un missatge al seu compte de Twitter assenyalant que «sempre el recordarem pel seu compromís social i amb el país i mai oblidarem el treball que ha fet per a la reinserció de les persones preses».