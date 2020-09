L'economia catalana s'enfonsa un 21% el segon trimestre per la COVID-19

L'economia catalana es va enfonsar un 21,3% interanual durant el segon trimestre com a conseqüència de la covid-19 i un 16,9% respecte als primers tres mesos de l'any, segons va informar ahir l'Idescat. La intensa davallada del PIB s'explica per l'evolució negativa de la demanda interna, en un 19,7%, en tots els components, excepte el consum de les administracions públiques, que va créixer un 5,3%; mentre que les exportacions totals van retrocedir un 37,3% interanual i les importacions ho van fer en un 33,6%. Aquestes xifres empitjoren les estimacions que va fer aquest organisme el 31 de juliol passat, que va preveure una caiguda del 20,1% respecte al mateix període de l'any passat i un 15,6% intertrimestral.

L'evolució interanual de l'economia catalana durant el segon trimestre situa el PIB català vuit dècimes per sobre la mitjana espanyola, per ara xifrat en un -22,1%; i nou 9,6 punts per sota la mitjana dels països europeus (-11,7%). Pel que fa les dades intertrimestrals, l'economia catalana és del -16,9% i se situa 1,6 punts per sobre la taxa espanyola, que l'avanç situava en un -18,5%. Respecte a la mitjana europea, la taxa també es troba per sota, concretament un -14,1%.



Cau la demanda interna

D'altra banda, la demanda interna va caure un 19,7% amb una evolució molt dispar entre els diferents. El consum de les administracions públiques va pujar un 5,3% al segon trimestre, mentre que la davallada en el consum de les llars va ser del 26,3%.