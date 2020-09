L'extresorer de Convergència, al carrer

'extresorer de Convergència Democràtica de Catalunya, Daniel Osàcar Escrig, condemnat a presó pel cas Palau, va culminar ahir la seva primera setmana fora de la presó. Des del passat dia 7, compleix condemna adscrit a un pis tutelat de Barcelona.

El 7 de setembre, i després proposta de la junta de tractament de Centre Penitenciari Brians II, la secretaria de Mesures Penals de la Generalitat el va traslladar a la secció oberta de la presó de Dones de Barcelona, que té una àrea de pernocta de presos i preses en tercer grau.

Però Osàcar no va arribar a pernoctar-hi. Va passar per la presó oberta tot just una hora. Allà, el mateix dia 7 li van ser realitzats els tràmits per destinar-lo a una Unitat Dependent.

Així és com anomenen en l'administració penitenciària catalana a pisos i altres habitatges en què alguns interns, segons el seu comportament, el que els queda de condemna o la seva situació personal, compleixen en semillibertat, vigilats per un assessor sociolaboral o un tutor. Sovint els segons són treballadors socials especialitzats en drogoaddiccions, donat el perfil majoritari dels presos acollits a aquest compliment atenuat.



75 dies de tancament

Daniel Osàcar va ser condemnat per l'Audiència Provincial de Barcelona a tres anys i sis mesos de presó per un delicte de blanqueig de capitals en concurs amb falsedat en document mercantil i falsedat comptable. A més, a 11 mesos de presó per delicte continuat de tràfic d'influències. De tot això, ha complert tancat 75 dies, i no en un mòdul ordinari, sinó en la infermeria de Brians II.

El extresorer de CDC va ingressar en aquesta presó la tarda del 25 de juny, el dia del seu 85è aniversari. Després d'unes hores en una cel·la del mòdul d'ingressos, va passar al mòdul d'infermeria, on va canviar de cel·la un cop, després d'una quarantena, però sempre en aquesta càpsula segura de la presó. A més de malalts que necessitin atenció mèdica, en els mòduls d'infermeria entren, a criteri de la direcció de cada centre presos «refugiats» -en situació de inseguretat- i, a Catalunya, ancians d'edat avançada des que va desaparèixer el geriàtric penitenciari que tenia la Model de Barcelona.

En aquest mateix mòdul d'infermeria de Brians II romanen Fèlix Millet, també amb 85 anys, i Jordi Montull, de 78, els altres dos principals condemnats de el cas Palau. Millet compleix una condemna de nou anys i sis mesos i Montull una altra de sis anys i vuit mesos. Per als dos, la junta de tractament va proposar el 20 d'agost la classificació en segon grau, o ordinari, el règim més habitual a l'interior de les presons.

La seva actual classificació haurà de ser revisada a partir del 20 de febrer vinent, encara que podria accelerar una progressió a tercer grau algun recurs de les seves defenses o un empitjorament de les malalties de Millet.

Abans d'entrar a la presó, també el 25 de juny, Fèlix Millet va demanar al tribunal la suspensió de l'execució de la pena per una bronquitis crònica, una osteoartritis i altres malalties que l'Audiència va considerar, en la seva negativa, que «no comporten risc vital». Millet es va presentar a la presó en una ambulància.



Sense recurs

La junta de tractament de Brians II va proposar el tercer grau per Osàcar també el 20 d'agost. La seva proposta era d'un tercer grau restringit, amb sortides no diàries i vuits hores a el menys de presència a la presó, va explicar en el seu dia Mesures Penals.

De moment, informen fonts penitenciàries, el tercer grau de Daniel Osàcar no s'ha vist recorregut per la fiscalia.

L'habitual en el sistema penitenciari és que, en casos de presos condemnats per delictes no violents que paguin la responsabilitat civil fixada i tinguin bon comportament, les juntes de tractament proposin l'accés a la semillibertat del tercer grau un cop complerta la quarta part de la condemna.

El reglament penitenciari, però, preveu tercers graus avançats per «casos especials», pel seu «historial delictiu i integració social» o per «malalts greus amb patiments incurables».