Mas veu encara un «fil d'esperança» per a un acord entre JxCat i el PDeCat

L'expresident de la Generalitat Artur Mas ha afirmat que encara hi ha un "fil d'esperança" perquè JxCat i el PDeCat es puguin "trobar" en "com a mínim una oferta electoral conjunta" de cara a les properes eleccions al Parlament de Catalunya.

Així ho ha dit en declaracions a RAC1 un dia després que anunciés que per ara no se sumarà a JxCat, impulsat pel seu successor, Carles Puigdemont, per no acabar la seva trajectòria política en un projecte que pot acabar comportant la "separació" dins l'espai postconvergent.

Mas ha explicat que algunes de les decisions que s'han pres en les últimes setmanes "no han ajudat" a la cohesió de totes dues formacions dins del mateix espai, i entre elles ha enumerat la "ruptura del pacte escrit" entre el PDeCat i JxCat sobre l'ús de la marca electoral, que "gent molt rellevant" abandonés el PDeCat, entre ells Puigdemont, i la sortida d'aquesta formació del Govern fruit d'una remodelació.

"Tot això sumat no són coses menors. Totes aquestes decisions en conjunt, en lloc d'alimentar o ajudar a arreglar el tema, més aviat han contribuït a posar-ho més difícil", ha apuntat Mas.

Mas ha assenyalat que no li sembla bé que s'hagi trencat "un pacte escrit on es deia clarament que JxCat com a marca electoral no es podia utilitzar per cap de les parts sense el consens i el vistiplau de l'altra".

Així mateix, l'expresident ha deixat entreveure que si finalment es produeix la ruptura, el PDeCat intentarà "reagrupar gent" de l'òrbita de l'antiga CDC que se n'han desmarcat en els últims anys.

Preguntat per la remodelació del Govern duta a terme el passat 4 de setembre pel president de la Generalitat, Quim Torra, que va comportar la sortida de l'única consellera que mantenia el carnet del PDeCAT, Àngels Chacón, del Departament d'Empresa, Mas ha assenyalat que aquest tipus de decisions "tenen conseqüències".

"El que no es pot fer és prendre una decisió així i després pensar que no tindrà conseqüències", ha dit Mas, que ha afegit que, en aquest cas, aquestes conseqüències "posen més difícil l'acord interior".