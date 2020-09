L'independentisme arriba dividit al debat de política general marcat per la inhabilitació de Torra

L'independentisme arriba dividit a l'inici del debat de política general que comença aquest dimecres tot i que encara hi ha temps fins divendres per arribar a acords sobre com afrontar el nou escenari davant una probable inhabilitació en ferm del president de la Generalitat, Quim Torra. Precisament, Torra no parlarà demà en el seu discurs davant la cambra de la seva resposta perquè considera que seria «normalitzar la repressió».

Mentrestant, ERC i la CUP pressionen per acordar la data electoral. De fet, els republicans volen que l'independentisme doni una resposta a la inhabilitació en el mateix debat de política general però Torra no vol avançar esdeveniments. I és que justament dijous, enmig del debat, Torra anirà al Suprem.

El debat de política general és tradicionalment l'inici del curs polític i el debat més rellevant del Parlament en què es marca el full de ruta a seguir. Aquest any, però, es parla més de data de les eleccions que del pla estratègic del Govern. I és que, després que el mateix Torra donés la legislatura per esgotada al gener i que una pandèmia que ho trasbalsés tot, el debat de política general se celebra a les portes que el Tribunal Suprem confirmi o no la inhabilitació ferma del president de la Generalitat.



Primera vegada

Seria la primera vegada que s'inhabilita un president de la Generalitat durant el seu exercici i, per tant, s'obre un escenari desconegut. La llei de presidència estableix els terminis que s'han de seguir per escollir un substitut però no concreta què passa en cas que no se'n presenti cap. Es dona per fet que els partits independentistes no presentaran candidat substitut i caldrà veure si l'oposició fa el pas i si el president del Parlament, Roger Torrent, considera que té prou números per prosperar com per convocar un ple d'investidura.

Tot plegat amb la incògnita de quan comença a córrer el rellotge per convocar unes eleccions automàtiques en cas que no hi hagi ple d'investidura. Hi ha algun precedent en informes dels lletrats de la cambra catalana però caldrà veure què passa si arriba aquest moment. Mentrestant, el vicepresident Pere Aragonès (ERC) es posaria al capdavant d'un govern en funcions.



Pactar la data dels comicis

Els republicans porten molts mesos demanant a Torra que pacti amb ells una data de les eleccions i que no es deixi el calendari electoral en mans d'un tribunal espanyol. El vicepresident Aragonès va demanar darrerament que aquest període «d'interinatge» sigui el més breu possible i argumenta que en un moment de pandèmia com l'actual, la Generalitat ha de seguir exercint les responsabilitats «en tots els àmbits».

La CUP també s'apunta a demanar un acord de la data d'eleccions però a més ha posat sobre la taula una proposta perquè el president Torra mantingui les funcions representatives mentre no hi hagi aquests comicis. Es tractaria d'una presidència simbòlica però sense capacitat executiva.



«Sortida compartida»

La CUP vol dur la defensa de la independència de Catalunya, el feminisme i el socialisme al debat de política general, i així pensen plasmar-ho en les propostes de resolució que hi presentaran. Ho va dir ahir la diputada Maria Sirvent, que no ha donat més detalls del que duran al ple. No obstant això, va obrir la porta a votar-hi «una sortida compartida» a la possible inhabilitació del president de la Generalitat, Quim Torra, si hi ha entesa a temps entre JxCat, ERC i els cupaires.

Per la seva banda, JxCat insisteix a demanar «discreció» en les converses amb ERC i la CUP per pactar una resposta unitària a la possible inhabilitació del president del Govern. El cap de files del grup parlamentari de JxCat, Albert Batet, va advertir a republicans i cupaires ahir a la tarda que «la unitat no és només una data electoral». «El pim-pam-pum no porta enlloc», va afegir. JxCat espera, això sí, que el debat de política general sigui una «oportunitat» per mostrar algun consens, que de moment no sembla que estigui a prop -més enllà d'algunes propostes de resolució pactades.

Des de la presidència de la Generalitat van evitar valorar aquesta anomenada «via Venturós» i es defensa que no s'ha de donar per feta la inhabilitació ni posar una data de les eleccions abans de la decisió judicial perquè seria «blanquejar» la situació en què es troba l'estat espanyol. Pel que fa als partits de l'oposició, tant el PSC com els comuns pressionen perquè hi hagi eleccions «quan abans millor» i així està previst que ho reclamin en les propostes de resolució que es votaran al debat de política general.