"Els prostíbuls són autèntics camps de concentració exclusius per a dones empobrides que dormen es espais asfixiants on, durant hores, la repetició de la penetració es converteix en un acte de tortura". Aquesta és l'experiència d'Amelia Tiganus, una supervivent de l'explotació sexual que va ser captada a Romania per una xarxa que la va esclavitzar durant cinc anys a més de 40 prostíbuls espanyols. Ja en fa tretze que es va alliberar i ara fa campanya amb altres supervivents per perseguir i erradicar el proxenetisme. Aquest dilluns participen a un seminari online organitzat per l'espai de recursos per a dones de La CIBA de Sant Coloma de Gramenet per reclamar l'abolició de la prostitució.

Tiganus estarà acompanyada de l'argentina Graciela Collantes i la colombiana Claudia Quintero, que van ser explotades als seus països d'origen. Les tres dones, víctimes i també supervivents, presentaran a Santa Coloma les seves propostes per acabar amb la prostitució a Espanya, tercer país en el rànquing de demanda de prostitució segons Nacions Unides.

Segons Tiganus cal que hi hagi una nova llei integral contra la prostitució i l'explotació de persones que persegueixi totes les formes de proxenetisme, que impulsi polítiques públiques integrals adreçades a les dones en perill i que s'assenyali al puter, el "gran invisibilitzat" de la prostitució.

"No li podem dir client perquè seria seguir la lògica neoliberal de que tot és pot comprar i vendre, però el cos no hauria de ser mai una mercaderia més", es lamenta Tiganus. Els homes que demanden sexe, afegeix, haurien de ser penalitzats perquè "són agressores sexuals". "Els diners no els eximeixen de responsabilitat; són la prova de la coacció", ha etzibat

Tiganus també rebutja la idea de que la prostitució pugui ser una feina per als qui defensen la seva regulació i assegura que la xacra "despersonalitza" la dona: "Hem de suportar durant hores la repetició de la penetració, que et grapegin i et bavegin. Això té un nom i és tortura. Ja és hora de parlar clar i explicar en què consisteix aquesta suposada feina".

El seminari a Santa Coloma coincideix amb la celebració, la pròxima setmana, del Dia Internacional contra l'explotació sexual. "És una qüestió de drets humans i el marc jurídic internacional obliga els estats a implementar lleis i polítiques públiques contra l'explotació sexual", defensa el consistori colomenc.