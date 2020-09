Els organitzadors del Mobile estudien ajornar el congrés a l'estiu

Setmanes crucials per decidir el futur de l'edició del Mobile World Congress 2021. El GSMA debatrà a l'octubre en una reunió del seu consell d'administració si manté la fira en les dates previstes, de l'1 al 4 de març, o si la posposa per la pandèmia de coronavirus, com ha fet l'Integrated Systems Europe (ISE).

Els organitzadors de la fira del mòbil confien en decidir «en les properes setmanes» si es mantenen o no les dates, però reconeixen que tenen «un pla B per una data alternativa». En tot cas, des de la GSMA apunten que si la fira es posposa es faria «més aviat que tard», en dates prèvies a l'estiu, al juny o juliol, com les que tindrà l'ISE. Els organitzadors del Mobile analitzen «dia a dia» la situació epidemiològica, les restriccions i els confinaments en els diversos països per poder prendre una decisió. En tot cas, asseguren que aquesta tardor es farà públic què passa amb les dates del Mobile per donar temps a les empreses participants i a tots els visitants a organitzar-se. El GSMA assegura que manté un contacte constant amb tots els seus clients, i que ja té un 85% de l'espai de la fira reservat per l'edició del 2021.