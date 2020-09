Prop d'una quarantena de geriàtrics de Catalunya estan en situació «greu»

Un total de 38 residències, de les 1.048 que hi ha a Catalunya, estan en una situació «greu» de coronavirus, amb persones infectades i classificades amb el color «vermell», vuit menys de les que hi havia l'1 de setembre, segons dades del Departament de Salut recopilades per EFE.

D'altra banda, 55 geriàtrics també tenen casos però són controlats i estan en fase d'estabilització, mentre que la gran majoria, 949, és a dir, més d'un 90% de totes les residències, estan lliures de virus. El Departament de Salut classifica les residències per colors: vermell per a les que encara no han controlat l'epidèmia, taronja per a les que tenen casos confirmats però que estan en fase d'estabilització i verd, les que no tenen cap contagiat. Aquesta classificació s'actualitza cada setmana i depèn de les dades que hi hagi, es regulen les visites. Fins ara han mort a les residències catalanes 4.182 persones, sense comptar els residents que han mort en hospitals o centres sociosanitaris, el que suposa que gairebé un 8% de les persones que vivien en geriàtrics i no han estat traslladades a hospitals o sociosanitaris.



Reivindicacions retributives

D'altra banda, el sindicat CGT va denunciar que molts treballadors de residències tenen problemes per rebre la compensació de la COVID-19. En concret, es van queixar del retard de les empreses a l'hora d'entregar certificats per tramitar la paga. Asseguren que fa més de dos mesos que molts professionals el demanen i empreses com Sacyr, Eulen, Pere Mata o DomusVi encara no els hi han lliurat o els han donat malament.

Paral·lelament, el sindicat estudia presentar un contenciós administratiu contra el Govern perquè la resolució de la paga, assegura, «deixa fora el personal de neteja i cuina, que ha patit una exposició superior al virus, o el personal administratiu, que ha hagut de treballar més encara en la recerca de personal».