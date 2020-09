Quim Torra al·lega que el Govern en funcions tindrà efectivitat

L'informe que el president, Quim Torra, ha encarregat als serveis jurídics de la Generalitat per saber com actuarà l'executiu català un cop es produeixi la seva possible inhabilitació i el gabinet quedi en funcions, sosté que davant la gestió de la pandèmia i altres necessitats, la capacitat de gestió i de decisió seran notables.

Segons fonts de la Generalitat, el primer esborrany de l'informe de Presidència, encara no conclòs, explica que es podran prendre decisions importants, com una modificació dels pressupostos, decrets llei i el manteniment d'òrgans de gestió de la COVID-19 com el comitè de crisi. Aquests arguments porten Torra a justificar que és més responsable no convocar eleccions -com li reclama gairebé tota l'oposició i ERC- perquè això portaria a una inestabilitat de mesos. En canvi, sostenen, la interinitat que provocaria la inhabilitació del president es podria fer compatible amb una gestió efectiva de la governabilitat.

L'informe encara ha d'entrar en altres assumptes més polítics, com les atribucions que tindrà el vicepresident i dirigent d'ERC, Pere Aragonès, al qual ja anomenen «el substitut». En aquest sentit, l'actual número dos de l'executiu podria respondre a preguntes al Govern al Parlament, perquè això depèn de la cambra. Però les seves funcions -entre les quals no hi haurà la de nomenar o cessar consellers o convocar eleccions-han de ser objecte de negociació amb JxCat, com apunten les mateixes fonts.



Mas es compara amb ERC

Per part seva, l'expresident de la Generalitat Artur Mas va destacar ahir el gir estratègic experimentat per ERC en els darrers anys. «A vegades penso que ERC defensa el que jo defensava uns anys enrere», va dir. En declaracions a SER Catalunya, Mas va assenyalar que ERC ara reivindica la via del «referèndum acordat» amb l'Estat, tot i que no desenvolupa la idea. Mas va proposar «explorar totes les vies del pacte amb Madrid per fer un referèndum».