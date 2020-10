El 75,5% de les llits UCI catalanes estables ja estan ocupades

El sistema sanitari de Catalunya afronta el seu primer hivern de pandèmia per la Covid-19 amb uns 200 llits estables d'UCI lliures, segons les dades del Departament de Salut.

A dia d'avui, els malalts amb Covid-19 que ocupen llits d'UCI ascendeixen a 157, segons les dades de la pàgina dadescovid.cat, mentre que 500 més estan plens de pacients greus amb altres patologies, d'un total de 875 llits de crítics existents a tots els hospitals catalans.

Així doncs, segons les dades facilitades aquest divendres pel director de CatSalut, Adrià Comella, en roda de premsa a Barcelona en queden poc més de 200 (24,5%) per afrontar l'hivern, que ja sol ser complicat quan arriba la grip estacional.

Aquest any, a més, s'ha de sumar una possible complicació en la delicada situació de la pandèmia a Catalunya, on hi ha 786 pacients ingressats per Covid-19 als hospitals, dels quals 157 estan greus.

A part dels llits d'UCI estables, el sistema sanitari pot respondre com ja ho va fer al març i abril passats i aconseguir fins a gairebé uns 2.000 llits de crítics en espais mai abans habilitats per a aquesta finalitat, com quiròfans i d'altres àrees dels hospitals catalans.

Però com que la voluntat de gestors i facultatius és que no s'aturi l'activitat sanitària no-Covid, s'ha apostat per crear 490 llits d'UCI, repartits en cinc nous hospitals de Barcelona, l'àrea metropolitana sud i nord i Lleida.

Aquestes nous 490 llits d'UCI que es volen posar en marxa en cinc nous hospitals polivalents, que s'han presentat avui, estaran a punt en els primers mesos del 2021 i difícilment suposaran una ajuda aquest hivern, tot i que es construiran amb un sistema ràpid d'edificació.