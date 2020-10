Torrent també planta al rei

El president del Parlament, Roger Torrent, ha confirmat que no hi haurà representació del Parlament a l'acte de divendres a Barcelona on coincidiran Felip VI i el president del govern espanyol, Pedro Sánchez. En una entrevista a 'Antena 3' ha afegit que creu que tampoc hi anirà una representació del Govern. De fet, aquest dilluns, el vicepresident amb funcions de president, Pere Aragonès, ha deixat clar que ell no hi serà. Torrent també ha remarcat que ERC no pactarà amb el PSC després de les eleccions del 14 de febrer independentment de qui sigui el candidat dels socialistes catalans. I ha acusat el PSC "d'aplaudir la repressió".

Torrent ha explicat que a Catalunya hi ha una majoria de catalans amb plantejaments republicans que està en contra d'una monarquia "que porta a les espatlles casos de possible corrupció". I també ha recordat el discurs de Felip VI del 3 d'octubre del 2017 avalant, segons ell, els policies que van "assaltar" els ciutadans que anaven a votar al referèndum de l'1-O. "Per això a Catalunya la monarquia no és benvinguda, encara que no sigui 1-0", ha conclòs.

Preguntat per si hi ha moviments per situar el ministre de Sanitat, Salvador Illa, a la campanya electoral catalana, ha respost que no ho sap i que tampoc li importa. "Nosaltres mai pactarem amb el PSC, ho hem dit per activa i per passiva. Independentment de qui sigui el candidat, no pactaran amb els que han aplaudit la repressió", ha insistit.