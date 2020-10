Situen Vendrell, Madí, Campmajó i Soler en la direcció de Tsunami

Els informes de la Guàrdia Civil enviats al jutjat d'instrucció número 1 de Barcelona per justificar els escorcolls i detencions de l'operació Volhov apunten directament l'empresari i exconseller d'ERC Xavier Vendrell com un dels màxims dirigents del Tsunami Democràtic. També hi involucren l'empresari cultural Oriol Soler, l'ex-mà dreta d'Artur Mas David Madí, els directius de l'empresa igualadina Events Roc Aguilera i Toni Fusté, l'empresari gironí Josep Campmajó i l'exregidora republicana a Sant Joan Despí Marta Molina. A Vendrell, per exemple, se li van gravar converses on parlava de l'escenari a l'AP-7 a La Jonquera, portar gent a la plaça Urquinaona o pilotes inflables al Camp Nou per al Barça-Madrid, tot abans que passés.

La immensa majoria de les deduccions policials es basen en converses telefòniques interceptades, micròfons amagats i alguns seguiments. En l'informe policial recollit pel magistrat Joaquín Aguire s'afirma que «s'acredita igualment l'activitat de direcció i participació directa de Xavier Vendrell» en les accions que executa el Tsunami Democràtic amb afirmacions com «ja enviaré gent per protegir la plaça Urquinaona», «hem muntat un escenari a l'autopista», en referència a l'AP-7 a la Jonquera, o el partit del Barça-Madrid del 18 de desembre passat al Camp Nou. Per tot això, Guàrdia Civil i jutge suposen que Vendrell no només participa de les accions del Tsunami, sinó que «dona instruccions de les accions que s'han de realitzar». De fet, Oriol Soler li va dir que estava a les seves ordres.

En les accions de protesta i mobilització, Vendrell va comptar amb la participació de dos detinguts més: Marta Molina Álvarez, alias Mandela, professora d'institut i exregidora d'ERC a Sant Joan Despí, on també viu Vendrell, i Josep Campmajó, alias Canalla, empresari i activista gironí.

A Campmajó li atribueixen un delicte de desordres públics i els indicis són que el 9 d'octubre del 2019 Campmajó es va reunir amb Xavier Vinyals, també detingut i president de la Plataforma ProSeleccions Esportives Catalanes, que va dinar amb Vendrell i Marta Molina el 20 de novembre del 2019 en un restaurant de Barcelona, i que el 12 de juny Vendrell li va dir a Molina que tenia «allò» que li havia donat el Canalla, i Molina li va respondre que li donés a ella aquell mateix dia o l'endemà.

A Molina també li atribueixen un delicte de desordres públics, bàsicament per la seva participació en els actes del Tsunami el 18 de desembre al Camp Nou, durant el partit Barça-Madrid. En una conversa gravada per un micròfon de la Guàrdia Civil al cotxe de Vendrell, aquest va dir a Oriol Soler que tenien un problema amb «l'equip de Mandela», que tenia 120 persones formades, però hi havia un altre equip que «posa en risc l'operació perquè és gent no formada, no està posada en situació, no té consciència». Soler li va dir que deixessin fora aquest segon equip, però Vendrell li va rebatre que aquesta persona havia fet moltes coses al Camp Nou, sabia com funcionava tot i «donava consignes a tothom». «No el podem cremar», deia.



«Punt d'inflexió»

A més, el jutge es reafirma en la seva tesi sobre la direcció del Tsunami per part de Vendrell i l'entorn d'ERC argumentant que tot i la inhabilitació del president de la Generalitat Quim Torra «no han mostrat cap interès en activar Tsunami Democràtic», perquè la marxa de Torra suposa un «punt d'inflexió en el camí d'ERC per obtenir la Presidència de la Generalitat».

De l'empresari igualadí Oriol Soler, la Guàrdia Civil diu que és un dels ideòlegs del procés i que hi ha converses d'ell amb Josep Maria Jové gravades pel jutjat d'instrucció número 13 de Barcelona.

Una de les branques de l'operació que reforcen la idea que Tsunami Democràtic estava dirigit per l'entorn d'ERC és la vinculació de l'empresa igualadina Events, que organitza esdeveniments culturals i esportius, amb alguns actes independentistes. Els directius Toni Fusté i Roc Aguilera van ser arrestats, i la seva empresa pagava el cost de vehicles de Vendrell, un d'ells d'alta gamma. De fet, la Guàrdia Civil i el jutge apunten que Events hauria rebut irregularment alguna subvenció pública i fins i tot adjudicacions de contractes no prou justificades o amb factures sospitoses. La influència de Vendrell també és destacada per la Guàrdia Civil pel fet que ell i David Madí es van reunir el 21 d'octubre del 2019 amb l'aleshores conseller d'Interior, Miquel Buch, just quan s'havien acabat els greus aldarulls als carrers de Catalunya.

Respecte Madí, la Guàrdia Civil creu que coneixia qui dirigia el Tsunami Democràtic, tot i que per telèfon ironitzava dient a l'octubre del 2019 que el dirigia «Déu nostre senyor». Alhora, però, deia que «el país s'està aixecant, volen provocar un altre 155 i acabaran d'incendiar-ho tot». També diu que es vol «posar el país pels aires» i que «les instruccions són molt precises». De fet, va explicar per telèfon que hi havia tres plataformes: Pícnic per la república, que és clandestina, operativa i concreta; Tsunami, que és la més gran; i Anonymous, que fa contravigilància.