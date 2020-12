Salvador Macip advoca per passar el Nadal a casa

Salvador Macip advoca per passar el Nadal a casa · CC0

L'investigador de la Universitat de Leicester (Anglaterra) Salvador Macip va instar ahir els catalans a passar el Nadal a casa a causa del risc de rebrot per la covid-19, per evitar situacions amb moltes persones en «espais tancats, sense mascareta i sense distància de seguretat».

En una entrevista dijous a Catalunya Ràdio, el científic va afirmar que el Govern està cometent un error en plantejar una desescalada «dissenyada per arribar a Nadal» amb les dades epidemiològiques actuals.

Pel que fa a l'augment de l'Rt a Catalunya que ha impedit passar el dilluns al segon tram de la desescalada de, Macip va alertar que «hem de ser prudents i realistes amb les xifres actuals». El científic també va demanar a l'executiu valorar minuciosament quines normes s'aplica a partir d'ara per evitar un augment de casos com l'estiu passat.

Així mateix, l'expert va dir que «no celebrar Nadal és un sacrifici», però va al·legar que val la pena per tal d'evitar situacions perilloses, sobretot quan països com el Regne Unit ja estan aprovant les vacunes. Sobre la vacunació, Salvador Macip va exposar la necessitat de fer pedagogia per demostrar a la població que els productes són segurs i que és vital vacunar-se contra el coronavirus, ja que «és l'única manera d'acabar amb la pandèmia».