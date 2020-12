L'Rt baixa una centèsima a Catalunya i el risc de rebrot es redueix fins a 194

La velocitat de propagació a Catalunya, l'Rt, no supera la barrera de l'1 aquest dimarts i baixa molt poc a 0,98, una centèsima menys que fa 24 hores. El risc de rebrot continua a la baixa i està ara en 194, sis punts menys, segons les últimes dades del Departament de Salut. A més, la incidència a 14 dies torna a baixar i se situa en 214,19 (dilluns estava en 218,80). S'han declarat 1.089 nous casos confirmats per PCR o Tests d'Antígens (TA), fins als 319.041 des de l'inici de la pandèmia. El 3,77% de les proves de la darrera setmana han donat positiu. També s'ha informat de 41 noves morts, amb un total de 16.218. Hi ha 1.574 pacients ingressats als hospitals amb covid-19, 16 menys, i 386 persones a l'UCI (-9).