L’estació de Sagrera i la llum al final del túnel

oberta als passatgers. Els trens de l´R1 de Rodalies ja circulen per l´interior de l´estació, que no té calendari per a la seva finalització després de 10 anys d´obres. Els veïns diuen haver perdut la il·lusió, tot i que creuran una mica més en el projecte quan l´AVE també passi per la terminal i comencin a construir-se l´estació d´autobusos i la urbanització de l´entorn. Oleguer Méndez, membre de l´associació de veïns, diu que «molts (dels veïns) han mort i això et trenca... M´acabo de jubilar amb 65 anys i quan vam començar aquesta batalla no en tenia ni 40».