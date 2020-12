El preu de l'habitatge puja un 1,7% a Catalunya durant el tercer trimestre

El preu de l'habitatge va pujar un 1,7% a Catalunya durant el tercer trimestre en relació al mateix període de l'any passat, segons l'Índex de Preus d'Habitatge de l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Es tracta d'una variació anual sis dècimes inferior a la del segon trimestre, que va ser del 2,3% i de la xifra més baixa des del primer trimestre del 2015. Pel que fa l'habitatge nou, els preus van pujar un 9,5%, és a dir, 2,3 punts percentuals més que la variació anual registrada el trimestre anterior, mentre que els de segona mà van pujar un 0,9%, en aquest cas nou dècimes menys que la variació anual del segon trimestre, que va ser de l'1,8%.

A l'Estat, la variació de l'Índex de Preus de l'Habitatge (IPV) en el tercer trimestre del 2020 va caure quatre dècimes i també es va situar en l'1,7%. En el cas de l'IPV a nivell espanyol, també és la xifra més baixa des del primer trimestre del 2015. Per tipus d'habitatge, la taxa de l'habitatge nou arriba al 7,5%, més de tres punts per sobre de la registrada el trimestre anterior. Per la seva banda, la variació anual de l'habitatge de segona mà va caure un punt, fins al 0,8%, la més baixa des del tercer trimestre del 2014.

La majoria de comunitats autònomes van veure reduïda la seva taxa anual en el tercer trimestre respecte el segon. Els majors descensos es produeixen a Extremadura, Andalusia i les Illes Balears, amb baixades d1,3 punts, 1,2 i 1,2 punts, respectivament, Per contra, les Illes Canàries, Navarra i el País Valencià va ser on més va pujar. Concretament, ho van fer en vuit, cinc i quatre dècimes, respectivament.