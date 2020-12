Xavi Fernández, director general de l'Uni Girona, va comprar la nau incendiada de Badalona

Segons ha pogut saber El Periódico, del mateix grup editorial que Diari de Girona, Xavi Fernández, director general de l'Uni Girona va comprar el 2009 la nau industrial de Badalona on han mort tres persones i vivien més d'un centenar de persones migrants sense papers d'origen senegalès. Aquest recinte era la seu, fins fa uns quinze anys, d'una empresa amb oficines. Quan la seva activitat es va aturar, l'espai va quedar buit i va ser comprat per la societat Casa & Home Asesores e Inversores Inmobiliarios SL. Segons l'última informació disponible al Registre Mercantil aquesta societat pertany al directiu de l'equip de bàsquet femení i a Antonio Medianero, exjugador del primer equip de bàsquet del Joventut.

Segons els Mossos d'Esquadra, aquesta societat no ha denunciat la usurpació d'una propietat de la qual legalment és 100% responsable i que s'ha deteriorat a passos gegants durant una ocupació que ha acabat en tragèdia: la xifra de tres morts encara és provisional i a més les flames han deixat tres ferits crítics, quatre de greus i una desena de lleus. No haver denunciat la usurpació significa que no hi havia cap procés judicial en marxa per desallotjar-la. Segons l'Ajuntament de Badalona, l'amo de l'immoble «passava olímpicament de la propietat» i havia obert un procés «sancionador» per «incompliment d'usos».

Malgrat que el portaveu de la policia catalana, el comissari Joan Carles Molinero, ha remarcat que no es tractava d'una ocupació delinqüencial, feia anys que els veïns de la zona també es queixaven per problemes de convivència derivats de l'ocupació. Segons l'últim cens que van portar a terme entitats com la Creu Roja o els serveis socials, que atenien els habitants de la nau, actualment hi vivien unes 140 persones.

