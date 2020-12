La CUP ratifica com a cap de llista Dolors Sabater, de Guanyem

La militància de la CUP va aprovar el preacord amb Guanyem perquè l´exalcaldessa de Badalona Dolors Sabater encapçali la candidatura de la formació a les eleccions catalanes previstes per al 14 de febrer.

En roda de premsa telemàtica aquest dissabte, l´exregidora de la CUP a Barcelona Maria Rovira va explicar que ara és Guanyem qui ha de ratificar el preacord: «Ara és necessari i imprescindible que Guanyem faci el seu propi procés».

També va aclarir que Guanyem s´integrarà als espais de governança de la CUP com ho fan les altres organitzacions, i a més es crearan nous espais per «treballar possibles diferències que hi puguin haver».

Però no és una coalició: «Hi haurà una manera de relacionar-nos concreta que estem acabant d´establir, i que en el preacord ja s´indiquen els marcs d´aquesta relació», motiu pel qual hi haurà una relació específica per a aquests comicis.

Al debat del preacord que va mantenir la militància de la CUP s´han compartit les diferents opinions sobre els punts, i seguiran treballant amb Guanyem per «aterrar alguns dels assumptes».

El diputat al Parlament Carles Riera va dir que la CUP fa un pas endavant «per la irresponsabilitat i la confrontació constant dels partits que governen, i el fracàs en la resposta a la crisi i en l´exercici de l´autodeterminació».

«La CUP prenem una decisió responsable i coherent en un context social i econòmic extremadament greu per a la gent», i va afirmar que la suma en la construcció de la unitat popular és imprescindible per a Catalunya. Dolors Sabater va liderar la coalició d´esquerres que va prendre l´alcaldia a Xavier Garcia Albiol en les eleccions de 2015.