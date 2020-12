Vergés reconeix que les previsions d'evolució del virus no són bones

La consellera de Salut, Alba Vergés, ha reconegut que les xifres de la pandèmia a Catalunya "no són bones" i que "tampoc ho són" les previsions per als propers dies. "Si hem d'actuar ho farem, com sempre hem fet al llarg d'aquesta pandèmia", ha dit en ser preguntada sobre si es farà un pas enrere en el pla de reobertura després que l'Rt estigui per sobre de l'1. Ha donat la mateixa resposta pel que fa a un eventual canvi del pla de Nadal. La consellera ha considerat que "fa pocs dies" que s'ha produït el canvi de tendència de les dades i que caldrà "veure com s'acaba concretant". En tot cas, ha expressat la seva "preocupació" i ha afirmat que el Govern hi està treballant però que parlarà "sense especulacions quan estigui el treball fet".

La consellera ha afirmat que el pla de reobertura és "transparent" i que estan treballant i analitzant la situació en base als indicadors marcats en aquest pla. Vergés ha reconegut que des del Govern veuen "amb preocupació" les dades perquè hi ha una pujada de casos i d'ingressats. "És una zona que ens ha de fer valorar molt bé com procedim en els propers dies. Això ho aniran coneixent i ara ho treballarem", ha manifestat.