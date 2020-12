Així queden les restriccions: on em podré moure durant el Nadal?

El Govern de Catalunya modula les restriccions de mobilitat a causa de l'empitjorament de les dades epidemiològiques. Aquestes mesures han afirmat el vicepresident Pere Aragonès i la portaveu del Govern, Meritxell Budó suposen un "pas enrere" en el pla de desescalada just abans de l'inici de les vacances de Nadal.

Els desplaçaments quedaran restringits des d'aquest dilluns i fins a l'11 de gener a l'àmbit comarcal amb la modificació que serà de dilluns a diumenge, no només el cap de setmana. Aquest canvi tindrà excepcions: una bombolla de convivència es podrà desplaçar de la seva comarca a una altra on tingui la segona residència o on visqui un familiar o on tingui una reserva hotelera. Però només la bombolla de convivència. També estarà permès els desplaçaments entre la comarca de l'Alt Urgell (Lleida) i Andorra, com si fossin una sola comarca.

Es manté el confinament perimetral de Catalunya "excepte si es realitzen desplaçaments per a visites a familiars", ha explicat Budó.

Es reforçarà el pla d'inspeccions per garantir el compliment



El Govern ha anunciat que reforçarà "el pla d'inspeccions" i els controls per garantir el compliment de les restriccions per reduir els contagis de covid-19. El vicepresident amb funcions de president, Pere Aragonès, ha apel·lat a la responsabilitat dels ciutadans perquè "es pot enganyar la norma, però no el virus". Aragonès ha dit que per "vetllar pel compliment" de les restriccions s'ha encarregat a Interior que reforci els controls, "no tant amb voluntat sancionadora, sinó per donar sentit a la majoria que compleix escrupolosament amb les indicacions".