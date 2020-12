La Grossa de Cap d'Any escalfa motors per repartir vuit grans premis aquest dijous

La Grossa de Cap d'Any escalfa motors. La vuitena edició del sorteig tindrà lloc aquest dijous a les 12.30 hores i repetirà l'estructura de premis de l'any passat, amb un total de vuit. El primer rebrà 200.000 euros per bitllet, el segon 65.000 euros, el tercer 30.000, hi haurà dos quarts de 10.000 euros i tres cinquens de 5.000. A més, hi haurà altres premis secundaris que fan que més de 850.000 bitllets puguin obtenir algun premi. La Grossa de Cap d'Any va sortir al carrer amb una tirada de 50 milions d'euros (45 milions d'euros en paper i 5 milions d'euros més en format virtual) amb una emissió de 100.000 números a 10 euros el bitllet.

A banda dels premis principals, es mantenen els premis a les terminacions dels vuit números guanyadors (4 xifres, 3 xifres i 2 últimes xifres coincidents), així com els números anterior i posterior a cada un. També es reintegraran tots els bitllets acabats en l'última xifra del primer premi.

Els bitllets es podran adquirir fins a les 11.00 hores del mateix dia 31 a través del portal de Loteries de Catalunya. També es podran comprar en els més de 2.000 punts de venda.

Els premiats amb fins a 1.000 euros podran demanar a qualsevol punt de venda autoritzat una transferència directa al seu compte bancari, que es farà efectiva en un màxim de 48 hores. En els establiments de la xarxa comercial de Loteries de Catalunya es podran cobrar premis en metàl·lic de fins a 120 euros i, a qualsevol oficina de CaixaBank, els premis des de 50 euros.

En el cas dels bitllets guanyadors adquirits per internet, els premis es rebran directament al moneder del compte del jugador en el web i, en cas que l'import sigui superior als 600 euros, directament al compte bancari que es va facilitar en el moment del registre al web de Loteries de Catalunya.

Així mateix, els premis de qualsevol import es podran cobrar fins al dia 31 de març de 2021 a la seu de Loteries de Catalunya. Per fer efectiu el cobrament, s'haurà de presentar el bitllet original de La Grossa de Cap d'Any.