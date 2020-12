Els metges de Catalunya exigeixen restriccions més «contundents» per a la nit de Cap d'Any

El president del Col·legi de Metges de Barcelona (COMB), Jaume Padrós, ha exigit al Govern mesures «més contundents i efectives» per a la nit de Cap d'Any per reduir l'impacte de la pandèmia. «No ho entenc. El nombre de contagis i d'hospitalitzacions no para de créixer. Cal reduir contacte ara!», ha assenyalat Padrós en un missatge a les xarxes socials. «De cara al Cap d'Any demano reduir dràsticament la mobilitat i als ciutadans, màxima responsabilitat», ha reivindicat el president del COMB.

«Encara hi som a temps. Les mesures s'han de prendre sí o sí. Els contagis van pujant, els ingressos hospitalaris van pujant. I pot ser que la soca britànica corri per aquí. El Govern ha d'actuar», ha afegit Padrós als micròfons de RAC-1.

La tercera onada «es desbocarà»

També s'ha pronunciat sobre la decisió del Govern de no endurir les mesures l'infectòleg de l'Hospital Can Ruti de Badalona (Barcelona) Oriol Mitjà, que pronostica que la tercera onada del coronavirus «es desbocarà i arribarà als pics de novembre».

En el seu compte de Twitter, Mitjà considera «molt important evitar les celebracions de Cap d'Any» i ha instat el conseller d'Interior, Miquel Sàmper, a «aprendre dels errors». «No és suficient la recomanació d'"evitar contactes socials no imprescindibles per Cap d'Any"», assegura l'investigador, que afegeix que «en una situació greu el 'bonisme' no és una bona recepta per al civisme i la salut pública».

«Amb 14.000 casos setmanals, l'Rt a 1,2 i tres caps de setmana consecutius la tercera onada es desbocarà per arribar als pics de novembre», pronostica Oriol Mitjà, que demana «determinació, transparència i empatia per aconseguir un compromís social» que freni l'avenç de la pandèmia.

El rebuig de Torra

En aquesta mateixa línia es va pronunciar ahir l'expresident de la Generalitat Quim Torra, que va explicitar la seva discrepància amb el que fins fa tres mesos era el seu Govern, per no endurir les restriccions durant aquestes festes per prevenir més contagis. També des de Twitter, Torra va expressar el seu malestar amb aquesta decisió: «Em sap greu, però no puc compartir-ho. Amb l'actual pressió assistencial, són necessàries mesures de restricció social. Ara no ens la podem jugar. Especialment per Cap d'Any», va advertir.

