El Govern prorrogarà una setmana més les restriccions davant l'augment de la covid

El Govern prorrogarà una setmana més les restriccions vigents actualment contra la covid, segons ha avançat el 3/24 i ha pogut confirmar l'ACN. Les mesures es van posar en marxa el passat 7 de gener i finalitzaven la seva vigència aquest diumenge. L'empitjorament de les dades sobre la pandèmia però farà que el Govern opti per ampliar-les fins al diumenge 24 de gener. Així, es mantindria el confinament municipal cada dia de la setmana o el tancament de comerços no essencials el cap de setmana. Al migdia hi ha prevista una roda de premsa posterior a la reunió del Procicat on s'explicaran tots els detalls.