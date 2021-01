El PSC s'oposa a l'ajornament al 30-M i no tanca la porta a recórrer el decret de les noves eleccions

El líder del PSC, Miquel Iceta, ha sortit de la reunió sobre el 14-F refermant que que no li agrada el 30 de maig com a nova data. "Ens oposem a l'ajornament de les eleccions, i més si és per a portar-les al 30 de maig. No es pren per criteris epidemiològics", ha dit en roda de premsa.

Tot i això, ha explicat que el PSC acceptava retardar un mes la votació per "enfortir" les mesures i deixar passar el pic de l'actual augment de casos. Però en ser rebutjada la proposta, Iceta assegura que ara només els queda esperar que el decret que a la tarda signarà el Govern només respongui "a un canvi de data i no de les regles del joc". En aquest sentit, no ha descartat recórrer'l si permet canvis en les candidatures i coalicions presentades.

A la seva argumentació, Iceta ha remarcat que les dades que Salut ha estat enviant als partits aquesta setmana demostren la seva teoria que el canvi de data no es fa per motius epidemiològics. "La previsió de Salut diu que el pic d'aquesta onada de la pandèmia serà el 19 de gener, bastant abans de la campanya i les eleccions del 14-F. Les dades que ens van donar dijous eren fins i tot millors que les de dilluns, i les dades d'avui són millor que les que hi havia quan es va dictar el protocol per a les eleccions segures. A més, les dades d'avui duien que la perspectiva de contenció és millor que quan es va signar el decret de convocatòria per al 14 de febrer", ha explicat.

En aquest sentit, ha explicat que "si el Govern necessitava més temps per assegurar les garanties sanitàries, havia de dir-ho", i ha destacat que si res canvia en la gestió de la pandèmia el 30 de maig es podrien tornar a trobar una situació semblant a l'actual per no haver "evitat els efectes d'una possible quarta onada després de Setmana Santa".

És per això que Iceta manté que els criteris del canvi de data no són sanitaris, i insinua que venen donats perquè alguns albiraven una victòria del PSC. "La victòria de Salvador Illa es produirà igual. Poden endarrerir el canvi però no impedir-lo", ha sentenciat.

A la roda de premsa, ha obert la porta a que el PSC acabi recorrent el decret que el Govern té previst signar aquest divendres a la tarda per l'ajornament electoral. Sense dir si ho faran del cert o no, ha explicat que el PSC "el primer que vol fer és llegir-lo, i ja es decidirà com es procedeix". I és que el PSC no posarà obstacles si "es tracta d'un canvi de data només", però sí objectarà si "es produeix un canvi de les regles del joc amb la partida començada". En aquest sentit, Iceta interpreta que un ajornament canvia únicament la data, però manté les candidatures, la seva composició i els terminis exhaurits ja no es poden reobrir. I per això ha avisat que si es permet recollir nous avals, presentar noves coalicions o canvis a les llistes, el PSC estudiarà el recurs.

Per últim, ha volgut respondre a Cs, que ha acusat el PSC de tenir "un discurs negacionista", rebutjant per complet aquesta expressió. "Dir-nos negacionistes, per a nosaltres és un insult. Som els que volem el suport de la ciència, els que estem al costat del sistema de salut pública i de les vacunes. Alguns tenen un vocabulari curt i potser s'han equivocat", ha dit, tot assegurant que s'han limitat a fer plantejaments després "d'analitzar les dades de Salut".