La Policia Nacional assegura que els dos principals acusats del 17-A formaven part del grup i coneixien els plans

Un informe de la Policia Nacional conclou que els dos principals acusats en el judici pels atemptats del 17 d'agost, Driss Oukabir i Mohamed Houli, formaven part de la cèl·lula gihadista i coneixien els plans terroristes del grup de Ripoll. Segons ha explicat aquest dilluns un inspector en cap de la Policia Nacional, l'anàlisi de converses, recerques a internet i altres proves documentals trobades, li permeten concloure que tant Houli com Oukabir van participar en els preparatius dels atemptats. En concret, Oukabir hauria tingut un paper important en la logística del grup pel que fa al lloguer de vehicles, recerques d'objectius i armes, diners o telèfons, i també s'hauria autoadoctrinat.



Cerques de Driss Oukabir

Segons ha relatat el pèrit de la Policia Nacional, en un portàtil de Driss Oukabir troben multitud de cerques d'imatges de ganivets així com de ferreteries on comprar-los, no pas d'armeries. També troben dues cerques del maig i juny de 2017 de la Casa Reial però no dedueixen per quin motiu. Una altra cerca feta per Driss, també per les mateixes dates, és sobre qüestions penitenciàries (si s'entra a presó amb una condemna de dos anys o beneficis durant el compliment de la pena).

També va consultar el 22 de juny de 2017 una notícia d'Antena 3 sobre un manual de gihadistes que parlava de comprar camions per "matar infidels". També va cercar informació sobre l'atemptat de Manchester.



Imatges de Madrid

L'inspector ha explicat que van trobar en un telèfon mòbil que atribueixen a Younes Abouyaaqoub imatges de "llocs de molta concurrència de persones de Madrid". Es tracta d'imatges de plànols de carrers, com la Gran Via, Madrid Rio o propers a diversos museus. "Diferents llocs on hi ha una afluència massiva de gent", ha explicat.



Driss Oukabir protesta

El president del tribunal, Félix Alonso Guevara, ha fet callar Driss Oukabir, que expressava queixes des de la 'peixera'. "Des que hem començat està parlant", ha renyat Guevara al segon principal acusat. "Jutge, és que no puc defensar-me", ha protestat Driss Oukabir. El magistrat ha respost que tindrà l'oportunitat de fer-ho en uns dies, en el torn de l'última paraula.