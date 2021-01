Salut confirma que ja s'han detectat 16 casos de la soca britànica i alerta que continuaran creixent

Catalunya ha confirmat ja 16 casos de la soca britànica del coronavirus, segons ha explicat el secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, a Catalunya Ràdio. Després, en roda de premsa, Argimon ha confirmat que alguns d'aquests casos de covid-19 no tenen antecedent epidemiològic, és a dir, són persones que no havien viatjat en zones on circula de forma comunitària la nova variant o que no hi havien tingut contacte conegut.

Argimon preveu que el nombre de casos de la nova variant anirà creixent i que Catalunya no serà l'"excepció" respecte a altres territoris o països. També ha dit que li "preocupa" perquè si és més transmissible hi haurà més casos i això derivarà en més malalts greus que poden acabar ingressant en una UCI.

En roda de premsa, el secretari de Salut Pública ha indicat que hi ha alguns casos més sota sospita de la variant més transmissible. Dels 16 casos confirmats, Argimon ha apuntat que la majoria són de Sant Joan Despí (Baix Llobregat) i d'algunes zones de les Terres de l'Ebre.

Argimon ha explicat que quan es detecta un cas de la nova variant, se segueix el protocol habitual de la covid-19, però que se'n farà seguiment amb "molta més cura, com si fos un brot complex". Així, ha assenyalat que se'n buscaran "molt bé" els contactes estrets. En aquest sentit ha reiterat la importància que totes les persones que donin positiu i els seus contactes facin l'aïllament i la quarantena de manera estricta, tant si es tracta de la nova variant com si no ho és.



Més seqüenciació

Per tal de poder fer una vigilància més acurada, Vall d'Hebron, l'Hospital Clínic, l'Hospital Germans Trias i Pujol i el de Bellvitge faran un estudi de seqüenciació més precís, que començarà amb l'anàlisi aleatori d'un 10% de casos positius arreu del territori, uns 350 diaris. Algunes mostres, però, seran guiades per criteris epidemiològics (viatges, contactes). Primer es faran seqüenciacions parcials del genoma del virus i en cas que donin positiu, es procedirà a fer la total. D'aquesta manera es pretén fer una vigilància i monitorització "més avançada" de la que s'estava fent fins ara.

· Consulta tota la informació relacionada amb el coronavirus