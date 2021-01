El TSJC inhabilita un any el conseller Bernat Solé per desobediència greu l'1-O

El TSJC inhabilita un any el conseller Bernat Solé per desobediència greu l'1-O

El primer alcalde condemnat per l'1-O és l'actual conseller d'Acció Exterior, Bernat Solé. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) l'ha inhabilitat durant un any per a l'exercici de càrrecs públics electius i funcions de govern i li ha imposat una multa de 16.800 euros per un delicte de «desobediència greu» per la seva «participació activa» en l'organització del referèndum unilateral quan era alcalde d'Agramunt (Lleida), alhora que qualifica la seva conducta de «contumaç i persistent».

En la seva sentència, la sala civil i penal del TSJC considera provat que Solé «va conèixer, mitjançant la notificació personal» i també per la publicació al BOE, el que el Tribunal Constitucional li ordenava i li prohibia fer en relació amb la consulta independentista, així com les conseqüències penals derivades del seu incompliment i, malgrat això, va impulsar la votació. La sentència encara no és ferma, de manera que el conseller podrà seguir en el càrrec mentre es tramiti el recurs que ja ha anunciat que presentarà. No obstant això, segons la llei electoral, no podrà presentar-se com a candidat a les properes eleccions i ERC ha de substituir-lo com número dos de la llista per Lleida.

En una compareixença sense dret a preguntes, acompanyat per membres del Govern, Solé va defensar la seva actuació l'1-O perquè «escoltar la gent és el nostre deure en democràcia com a representants polítics». Solé considera que s'està condemnant «tot el món local compromès amb el país» i va avançarque no renunciarà a «cap de les vies per defensar-nos davant d'una sentència injusta». El conseller va demanar una llei d'amnistia i l'autodeterminació. «La repressió no ens para, ens enforteix», va afegir. La consellera de Presidència, Meritxell Budó i el vicepresident amb funcions de president, Pere Aragonès, van mostrar el seu suport al conseller i van denunciar la «repressió» contra l'independentisme.

La sentència recull que Solé va col·laborar «decisivament» en la presa decisions capitals, com ara la d'amagar en un lloc segur les urnes amb els vots dipositats al seu interior i la documentació comprometedora relacionada amb la votació -les actes- o la d'avançar l'hora de tancament dels punts de votació davant la possibilitat que es personessin a la localitat les forces i cossos de seguretat de l'Estat per complir el mandat judicial d'impedir la votació».

El líder d'ERC, Oriol Junqueras, va mostrar el seu suport al conseller i va criticar que el Superior de Justícia jutgi «un a un» els catalans que van participar en el referèndum.