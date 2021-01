Vaga entre els rastrejadors de contactes de Ferrovial

Els 850 rastrejadors de covid contractats per Ferroser, filial de Ferrovial, estan cridats a la vaga convocada per IAC-CATAC des d'avui fins al dijous 4 de febrer per denunciar que el Departament de Salut no els ha subrogat en finalitzar el contracte amb l'empresa subcontractada. Els sindicats CCOO i UGT també demanen la continuïtat dels contractes d'aquests treballadors, encara que el servei el presti Salut directament i no pas Ferrovial. De fet, recorden que en el moment més àlgid de la tercera onada no es pot desaprofitar la formació i experiència que aquests treballadors ja tenen.

El 28 de desembre passat el Govern va anunciar que la contractació de Ferroser relativa als rastrejadors de contactes de positius es preveu que finalitzi a finals de gener de 2021 i quan això passi l'Agència de Salut Pública de Catalunya n'assumirà plenament les funcions.