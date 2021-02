Santi Vila entrega la hipoteca de la seva casa de Figueres com a fiança pel cas Sixena

L'exconseller de Cultura Santi Vila ha presentat aquest dimecres la hipoteca de casa seva a Figueres (Alt Empordà) per constituir la fiança de 216.000 euros establerta per la seva presumpta responsabilitat en negar-se al lliurament dels béns del Monestir de Sixena quan era al capdavant del seu departament.

Segons han informat a Efe fonts judicials, Vila s'ha personat aquest matí al costat del seu advocat a les dependències del Jutjat d'Instrucció núm. 3 d'Osca, que va instruir la causa judicial contra ell i el seu successor en el càrrec, Lluís Puig, fugit de la justícia espanyola després del procés, a instàncies de la fiscalia i del representant legal de l'Ajuntament de Sixena.

La titular del jutjat va acceptar mesos enrere la constitució de la fiança hipotecària, a la vista de l'informe de taxació de la propietat feta pels perits judicials.

Al febrer de l'any passat, la instructora va ordenar investigar els béns patrimonials de Vila davant l'impagament de la fiança, i poc després l'exresponsable polític va oferir com a aval el seu habitatge a Figueres.

Tant Vila com Lluis Puig, que va satisfer ja els 88.000 euros que li va reclamar com a fiança la magistrada a través de la Caixa de Solidaritat de Catalunya, que es va negar no obstant això a pagar la del seu company, s'enfronten a peticions penals de la fiscalia i de l'acusació en nom de l'Ajuntament de Sixena per desobeir l'ordre judicial de lliurament els béns.

Segons va explicar poc després el representant legal de l'Ajuntament de Sixena, Jorge Español, l'import de les fiances contempla tant el pagament de les multes que poguessin ser imposades als exconsellers com el pagament de les despeses del transport dels béns des del Museu de Lleida, abonats pel Govern aragonès, i els costos judicials.

Els fets jutjats tenen el seu origen en la decisió de tots dos exconsellers de no complir amb la sentència dictada a l'abril de 2015 per un jutjat d'Osca que declarava nul·les les compravendes de béns del monestir per la Generalitat (1983 i 1992) i pel Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) i ordenava la devolució de les peces.

Segons les acusacions, tots dos exconsellers van incórrer en una presumpta desobediència en negar-se a retornar les peces requerides, però Vila, en opinió d'Español, en una suposada usurpació d'atribucions judicials en dictar una ordre per no autoritzar la sortida del Museu de Lleida dels béns que havien de retornar al monestir.

En el seu escrit de qualificació provisional dels fets, el ministeri públic tipifica els fets com un delicte de desobediències i sol·licita dues condemnes d'11 mesos de multa a raó de 18 euros diaris (5.940 euros) per a tots dos, així com el pagament dels costos causats al Govern aragonès pel trasllat.

El lletrat de Sixena inclou en el seu escrit d'acusació una petició de condemna d'11 mesos de presó per a Vila per un presumpte delicte d'usurpació.