Vacunació farmacèutics i funcionaris

Salut ha rebut aquest dilluns les primeres 31.780 dosis de la vacuna d'AstraZeneca, que es preveuen començar a administrar aquest dimarts a la tarda, una vegada s'hagin validat. Aquestes dosis van destinades a professionals de les farmàcies -col·legiats i auxiliars- i fisioterapeutes, que seran citats en un dels 37 centres de vacunació previstos. També es començaran a vacunar aquesta setmana funcionaris de presons i cossos de seguretat i d'emergències. Paral·lelament han arribat 64.530 dosis de Pfizer i es preveu que n'arribin 17.100 de Moderna, que serviran per als col·lectius ja prioritzats i per reprendre primeres dosis (15.000 de Pfizer i 11.000 de Moderna). En total, es preveuen administrar més de 100.000 dosis els propers dies.

En roda de premsa aquest dilluns, la consellera de Salut, Alba Vergés, ha destacat que aquesta setmana comença una "nova etapa" de vacunació de la covid-19, amb l'arribada aquest dilluns de les primeres dosis d'AstraZeneca, que se sumen a les de Pfizer i Moderna, que ja s'estaven administrant a Catalunya.

Les vacunes d'AstraZeneca, amb administració limitada a persones de fins a 55 anys, serviran per vacunar en aquesta arrancada farmacèutics, fisioterapeutes i membres de col·lectius essencials, com funcionaris de presons i membres dels cossos de seguretat i d'emergències.

La vacunació amb les dosis de la firma anglosueca començarà aquest dimarts a la tarda. Els farmacèutics i fisioterapeutes rebran una citació per dirigir-se a un dels 37 centres de vacunació distribuïts arreu del territori. Paral·lelament, es començaran a vacunar funcionaris de presons, policies i membres dels cossos d'emergències. "Les dosis es repartiran per centres penitenciaris i pels espais on cossos de seguretat i emergències també podran ser vacunats", ha indicat Vergés.

D'altra banda, es continuaran administrant les vacunes de Pfizer i Moderna, després dels problemes de subministrament de les últimes setmanes. Amb les noves partides, es reprèn l'administració de primeres dosis d'aquestes vacunes i també es completarà el procés d'immunització amb segones dosis. De moment, 196.537 persones han rebut la primera dosi de la vacuna de la covid-19 a Catalunya i 127.047, la segona, segons la darrera actualització del Departament de Salut.



Els indicadors evolucionen "positivament", però les amenaces són "altíssimes"

El secretari general de Salut, Marc Ramentol, ha recordat que els canvis en les restriccions que entren en vigor aquest dilluns es van prendre per "donar aire" a alguns sectors i a l'esforç de la ciutadania davant uns indicadors que evolucionen "positivament", però ha insistit que "no s'han d'interpretar com un relaxament" perquè les amenaces són "altíssimes".

Les amenaces, ha recalcat, són sobretot la variant britànica del coronavirus, més contagiosa i que ha impactat de forma dràstica en altres països de l'entorn, i el nivell de tensió del sistema sanitari, que continuarà en les properes setmanes.

Pel que fa a la variant britànica, la seva prevalença es manté en el 17%. No s'han notificat nous casos de la variant sud-africana, després que se'n detectés el primer cas la setmana passada, i no en consten de la brasilera, ha exposat la consellera.

Sobre la situació epidemiològica, el secretari general de Salut ha assenyalat que es manté la tendència de disminució dels contagis i que per primera vegada des que es va començar a enfilar la corba de la primera onada, la incidència a 14 dies ha baixat per sota dels 500 casos per 100.000 habitants, concretament a 484. Amb tot, les xifres continuen sent molt altes.

Pel que fa a la situació del sistema sanitari, Ramentol ha assenyalat que els paràmetres baixen "lentament", com la reducció del 3% de les urgències per covid-19 en una setmana. El nombre de pacients ingressats a planta i a les UCI ha augmentat, segons les dades d'aquest dilluns. Ramentol ho ha atribuït a fluctuacions pròpies del cap de setmana.



Els TA a membres de les meses, a partir de demà

Ramentol ha explicat que els tests d'antígens (TA) que s'oferiran als membres i primers suplents de les meses pel 14-F es començaran a fer aquest dimarts i fins divendres. A partir d'aquest dilluns, aquestes persones rebran un missatge de text que els informarà de la possibilitat que tenen de realitzar-se el test (són voluntaris, com tota prova diagnòstica). Es prioritzaran els titulars i els primers suplents de les meses.



Nous protocols per a les residències

La consellera ha assenyalat que a mesura que la incidència de la covid-19 va baixant a dins de les residències per l'avanç de la vacunació, s'està treballant en uns nous protocols perquè es pugui "recuperar vida" en aquests centres. Amb tot, s'haurà de mantenir la prudència per tota la complexitat que comporta la pandèmia, ha previngut.



700 persones al sistema de rastreig

Vergés ha explicat que actualment hi ha més de 700 persones treballant al sistema de rastreig -no s'ha referit al nombre exacte-, després que el Govern finalitzés el polèmic contracte amb Ferrovial. Ara, el sistema de rastreig és de gestió directa de Salut i les tasques estan "més integrades" amb les persones que fan la gestió de cas i amb els serveis de vigilància epidemiològica, ha afirmat. "El circuit és molt més integrat i potent", ha assegurat.



Continua l'increment d'infraccions de les mesures covid

D'altra banda, el comissari dels Mossos d'Esquadra, Joan Carles Molinero, ha explicat que entre dissabte i diumenge s'han aixecat fins a 3.084 actes per incompliment de les mesures contra la covid, 303 més que el cap de setmana anterior. El conseller d'Interior, Miquel Sàmper, ha concretat que s'han aixecat 402 actes per infraccions del confinament municipal, 272 per mossos i 127 per policies locals, 28 a la restauració -una vintena per part dels mossos i vuit per part de les policies locals- i 219 per incompliment del confinament nocturn. A més, es van aixecar 63 actes en els 43 controls establerts als parcs naturals.

Molinero ha lamentat també que s'han continuat produint festes il·legals. Entre aquestes ha mencionat una a pis turístic de Barcelona amb quatre persones d'origen alemany i cinc prostitutes, una en una casa de turisme rural a Valls amb 54 sancionats, una altra en una masia al districte de Sarrià de Barcelona amb un centenar de persones i una a les Franqueses del Vallès amb 14 persones a l'interior d'un bar. Ha afegit que també es va intervenir una festa en una cosa okupa de Santa Coloma de Gramenet amb 40 persones i que es van detenir dues persones a Mataró que acumulaven més de 20 actes per trencament del confinament nocturn.

D'altra banda, el trànsit a l'àrea metropolitana de Barcelona ha augmentat un 0,7% en la darrera setmana respecte a l'anterior, mentre que els creixements han estat del 3,4% el dissabte i el 3,5% el diumenge. Tot i això, la mobilitat està encara un 18% per sota de la que hi havia abans de la pandèmia.