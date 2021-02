Investiguen un professor per recopilar imatges d'alumnes

El Departament d'Educació ha obert una investigació a un professor de l'institut del Voltraganès a les Masies de Voltregà (Osona) per recopilar presumptament centenars de fotografies d'alumnes i exalumnes a la xarxa social Pinterest. La conselleria va tenir-ne coneixement per la denúncia de 28 afectades així com les instàncies de 10 famílies on exposaven els fets. Ho va descobrir una alumna en una recerca casual per Internet. El Departament d'Educació remarca que «té unes indicacions molt clares en relació al tractament d'imatges en la funció educativa i orientadora i cal complir-ho responsablement».