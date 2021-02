Catalunya supera el mig milió de casos confirmats per PCR o test d'antigen

Catalunya ja ha superat els 500.000 casos de covid-19 confirmats per PCR o test d'antígens des de l'inici de la pandèmia. D'altra banda, tenint en compte totes les proves, des del primer cas diagnosticat el 25 de febrer de 2020, ja s'han comptabilitzat un total de 539.046 infectats, dels quals 1.986 ho han estat en la darrera actualització.

Com a bona notícia, es va produir una forta davallada de la pressió hospitalària. Ahir hi havia 142 pacients menys que el dia anterior i 27 crítics menys. Seguidament, es van sumar 1.986 casos, una xifra inferior respecte als dies anteriors. Els indicadors de contagi van seguir baixant, així com la incidència acumulada dels darrers catorze dies.

D'altra banda, es van declarar 51 noves morts, amb un total de 20.312 en tota la pandèmia: 12.720 en centres hospitalaris o sociosanitaris (+36), 4.540 en residències (+2), 1.122 en domicilis (+1) i 1.930 no classificables (+12).

Entre el 7 i el 13 de febrer s'han declarat 345 defuncions, mentre que la setmana anterior se'n van notificar 440. En l'últim interval hi havia ingressades a l'hospital 2.317 persones. La setmana anterior, del 31 de gener al 6 de febrer, n'hi va haver 2.693.

Entre les persones que viuen en residències, s'han detectat 32 nous casos amb PCR o TA, fins a un total de 29.678. Amb la resta de proves, el nombre total de casos és de 32.531. En total, van morir 8.669 persones, nou més que en l'últim balanç.

On més es va reflectir la davallada de la pressió assistencial és a la regió de Barcelona, que inclou la capital catalana, Montcada i Reixac i una ABS de Sant Adrià del Besòs. Ahir hi havia una cinquantena d'ingressats menys i, seguidament, a la Regió Sanitària Metropolitana Nord hi havia divuit hospitalitzats menys.