Hasél, la nova metxa del malestar juvenil

El perfil dels detinguts en els disturbis per l'empresonament del raper és el de joves de poca edat sense afiliació política. Els Mossos avisen de la creixent violència: «Van a la caça del policia»

Els manifestants arrestats pels Mossos d'Esquadra -70 entre les dues primeres nits i un ja a la presó provisional- en les protestes per l'empresonament del raper Pablo Hasél conformen una «amalgama diversa», segons fonts policials. Tenen entre 18 i 25 anys la majoria d'ells i no pertanyen a cap col·lectiu polític ni resulten fàcilment classificables dins d'una ideologia concreta. Entre els detinguts a la nit de dimecres a Barcelona n'hi havia sis que tenien menys de 20 anys, tres d'ells menors d'edat. Els analistes de la Comissaria General d'Informació estudien el conflicte i, tot i que encara és aviat per treure conclusions, apunten a diversos factors socials com a detonants de l'esclat de violència: l'esgotament de les mesures sanitàries, la crisi econòmica provocada per la pandèmia, l'ascens d'una formació com Vox o l'elevadíssim atur juvenil han motivat una sensació d'enuig entre capes dels més joves que s'hauria encès amb qualsevol altra metxa. I ha acabat cremant amb «l'excusa de Hasél».

Ajuden a mantenir aquesta hipòtesi, encara precipitada, comportaments com els de la nit de dimecres. Un grup d'entre 100 i 200 joves van dur a terme a la plaça d'Urquinaona alguns preparatius -barricades amb contenidors- abans dels disturbis. I quan aquests van començar, «es van sumar als altercats grups que fins llavors havien seguit la manifestació des de lluny». «Aquest segon perfil és més oportunista i s'uneix sense tenir en compte les seves motivacions».

Existeix, a més, un tercer grup que directament l'encarnen joves amb antecedents policials per furts i robatoris que aprofiten el caos que acompanya els enfrontaments per destrossar aparadors i saquejar establiments comercials. «Les seus de sucursals bancàries podien ser un objectiu habitual però no ho eren un concessionari de cotxes o motocicletes de ciutadans aparcades al carrer», destaquen des dels Mossos.

Espiral de violència

Per a la policia catalana, els aldarulls dels últims anys segueixen una escalada de violència per part dels autors que s'enfronten als agents. «Això de la comissaria de Vic va ser un pas més», remarquen. Dimarts a la nit la dependència policial, a l'interior de la qual hi havia14 agents de Seguretat Ciutadana i d'Investigació, va ser atacada per un grup de manifestants concentrats per la presó del raper a la capital d'Osona.

També hi havia a l'interior de l'immoble alguns ciutadans que estaven presentant una denúncia en aquell instant o una advocada del torn d'ofici. «Tots van passar por». Un episodi d'aquestes característiques no s'havia donat fins a la data i fins i tot ha obligat el cos de seguretat a revisar el model d'Àrea Bàsica Policial (ABP) que s'havia construït seguint el criteri de proximitat amb els veïnats, però que, després de l'incident, haurà de valorar com es protegeixen les comissaries davant de possibles nous atacs.

«Comptem amb imatges de vídeo captades per veïns que posen els pèls de punta i que mostren que van anar a la caça del policia, contra agents que no comptaven amb proteccions d'ordre públic. Hi ha un increment de l'agressivitat que no només es bolca contra els Mossos, sinó que arriba a funcionaris de les policies locals que no poden ser emmarcats en cap relat de repressió perquè es dediquen a tallar el trànsit durant una manifestació, com va passar a Lleida. Fets, a més, en els quals alguns participants mostren una actitud que banalitza la violència i que actuen de forma inconscient», raonen. Els Mossos compten amb una unitat d'atestats específica per als desordres públics.