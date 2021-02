ERC emplaça comuns, CUP i Junts a fer la nova «Generalitat Republicana»

El cap de llista d'ERC a les eleccions al Parlament, Pere Aragonès, va fer una crida aquest divendres a Junts, CUP i En Comú Podem a «posar-se d'acord» per formar el Govern, deixar de mirar «endins» i de tenir «excuses» i contribuir a fer possible un executiu amb la «màxima ambició». En una intervenció durant el Consell Nacional d'ERC, Aragonès va tornar a insistir en fer possible un govern ampli amb les forces independentistes i les que defensen el dret a l'autodeterminació i l'amnistia.

ERC va apostar per impulsar la nova «Generalitat republicana» canviant les «inèrcies» dels darrers 40 anys amb quatre revolucions: «la social, la feminista, la verda i la democràtica».

Durant la intervenció, el també vicepresident del Govern amb funcions de president ha dit que les urnes del 14-F van expressar-se amb «claredat» i van donar un mandat «exigent» a totes les forces independentistes i a favor de l'autodeterminació i l'amnistia. «Cal que ens entenguem per ser més forts i aconseguir la veritable llibertat del país», va apuntar.

«Junts, Cup i Comuns tenim la responsabilitat de posar-nos d'acord per fer el pas de gegant que requereix el país», ha subratllat. Ha demanat ser el president d'un «Govern del 3-O».

Aragonès va destacar que el 14-F obre una «oportunitat històrica» després de 80 anys perquè Catalunya torni a tenir un president d'ERC i posar «accent en la justícia social i la independència». Va aplaudir que pugui suposar impulsar una nova generació de lideratges polítics en una legislatura que «blindi» els serveis públics i «gestioni i transformi» el país.

Preparació d'un referèndum

Finalment, el republicà va explicar que la futura legislatura ha de ser la de la preparació del referèndum i la fi de la repressió. Aragonès va parlar d'«estirar els límits» del govern espanyol per aconseguir l'autodeterminació i l'amnistia. Després de dir que la paciència dels catalans «no és eterna», va apostar per fer possible una etapa d'»acumulació de forces».

Per la seva banda, el president d'ERC, Oriol Junqueras, va afirmar que ERC es posa al servei del país per «governar per a tothom» i va apel·lar a les majories «àmplies» per formar el Govern. Va celebrar que el 14-F hagi donat ales a l'independentisme d'esquerres. El líder d'ERC va sostenir que «les victòries d'ERC sempre han contribuït perquè el país avanci de forma decidida». «Estem davant una oportunitat històrica perquè l'independentisme ha guanyat com mai i perquè dins de l'independentisme han guanyat les esquerres. I això no passava des de fa molt temps, de fet des de fa moltes dècades», va dir.