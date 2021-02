Desnonen una senyora de 97 anys per error a l'Hospitalet

La Rosario, una veïna de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès) de 97 anys, va ser desnonada la setmana passada per error, segons ha denunciat aquest divendres la seva família i han confirmat fonts del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).

En declaracions a RAC1, Laura Caballero, la neta de la Rosario, ha explicat que divendres passat, mentre la senyora passava uns dies a casa del seu fill, una comitiva judicial acompanyada d'un representant de la propietat va desnonar el pis, situat al sobreàtic primer de l'edifici, quan realment l'ordre de llançament era per a l'àtic primera.

"Tot l'edifici el gestiona una finca. Quan ens vam assabentar que havien entrat vam parlar amb les finques per preguntar si hi havia algun problema i ens van dir que no. Va ser llavors quan es van adonar que hi havia hagut un error", ha explicat.

En el mateix sentit, fonts del TSJC han admès l'error però han responsabilitzat al representant de les finques per indicar incorrectament l'immoble.

La neta ha atribuït els fets a un "cúmul d'errors" i ha denunciat que, malgrat que en adonar-se del succeït van poder recuperar ràpidament l'habitatge, l'immoble va ser buidat i no saben on està tot el que es van emportar, com a electrodomèstics, vaixelles, objectes personals de l'anciana, entre ells fotos de les seves noces o unes memòries de la seva vida que estava escrivint, així com diners en efectiu.

"No trobem un responsable exacte i ningú sap dir-nos on trobar aquestes coses i com recuperar-les. No se sap on està res", ha lamentat la néta, que ha denunciat que tant la propietat com la comitiva judicial es passen les culpes.

En aquest sentit, des del TSJC indiquen que en un desnonament la comitiva judicial fa lliurament de les pertinences al propietari, mentre que aquest s'escuda davant la família amb un document signat aquell dia per la comitiva segons el qual en el pis no hi havia béns mobles.

Davant aquesta situació, la família ha contactat amb l'Ajuntament de L'Hospitalet i ha posat el cas en mans d'un advocat per tractar d'aclarir els fets.