Els cinc síndics de l'1-O arriben a judici per desobediència i usurpació

Més de tres anys després de l'1-O, els cinc membres de la Sindicatura Electoral que el Parlament va designar com a òrgan clau per supervisar el referèndum afronten aquesta setmana el seu judici per desobediència i usurpació de funcions, delictes pels quals la Fiscalia demana dos anys i nou mesos de presó per a cadascun d'ells.

Es tracta dels acadèmics Marc Marsal, Jordi Matas, Marta Alsina, Tània Vergé i Josep Pagès, als qui el Parlament va nomenar el 7 de setembre de 2017 com a àrbitre electoral per a l'1-O, com una mena de Junta Electoral, tot i que van cessar dels seus càrrecs el 26 de setembre, després que el Tribunal Constitucional (TC) els imposés una multa coercitiva de 12.000 euros diaris a cadascun.

En el judici, que se celebrarà el demà i dimecres propers en el jutjat penal número 11 de Barcelona, la Fiscalia demana inicialment dos anys i nou mesos de presó per a cadascun d'ells per desobediència i usurpació de funcions, ja que els acusa d'haver dictat diferents resolucions en relació amb l'1-O, malgrat que el TC els havia notificat que la consulta quedava suspesa i els advertia de la seva obligació d'impedir-la.

Segons la Fiscalia, els encausats van celebrar el 7 de setembre de 2017 la «sessió constitutiva de la Sindicatura Electoral», de la qual van designar president Jordi Matas, i van publicar els nomenaments l'endemà al DOGC.