La dona de 97 anys desnonada per error demana ajuda per trobar el seu llibre de memòries

"Venir aquí i no veure les meves coses em costa molt. No sé si ho podré superar", explica a la vora del plor la Rosario, l'anciana de 97 anys de l'Hospitalet de Llobregat que va ser desnonada per error i li van buidar gran part del pis, inclosos efectes personals de gran valor sentimental com el seu llibre de memòries que ara intenta recuperar.

"Que no s'hagin emportat el meu llibre". Aquesta era la principal preocupació de la Rosario el dia que va entrar per primera vegada a casa seva després d'assabentar-se que l'havien desnonat per error mentre passava uns dies a casa del seu fill, tal com ha reconegut el mateix Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TJSC), que va responsabilitzar el representant de la propietat per indicar incorrectament l'immoble.

En una entrevista a Efe, la Rosario recorda que es va anar "directa" al llit de l'habitació de convidats on amagava el llibre que li va regalar la seva família en complir 90 anys i que feia set anys que estava escrivint. Però allà no hi havia res, ni llibre ni llit. L'habitació estava pràcticament buida.

"No ens han dit res, encara no han contestat. Han de saber a on ho han portat, és el que vull, que m'ho donin. Que aquestes persones tinguin cor", suplica l'anciana, en referència al propietari que va sol·licitar el desnonament, que després de més d'una setmana dels fets encara es nega a facilitar el contacte de l'empresa que va buidar el pis.

A més dels electrodomèstics i altres béns "substituïbles" i "l'insubstituïble" llibre de memòries, també es van emportar altres objectes personals com fotografies del seu casament, la mantellina nupcial de la seva mare, joies o diners en efectiu que guardava a casa.

"Cada vegada que venim al pis s'enfonsa. Porta unes nits sense dormir i diu que no sap si es podrà recuperar", explica preocupat el seu fill, Emiliano.

"Feia set anys que escrivia el llibre. Allí explica coses que nosaltres desconeixem, l'hi vam regalar pensant que quan no hi sigui serien unes memòries per a nosaltres. Ella l'amagava perquè ningú el veiés i mai ens l'ensenyava", relata el fill, que explica l'esforç que està fent tota la família per recuperar tots els estris, especialment el llibre.

Campanyes a les xarxes socials, aparicions en els mitjans de comunicació, visites al mercat dels Encants de Barcelona o a botigues de segona mà, són algunes de les accions que està duent a terme la família per localitzar les pertinences de la Rosario.

"És una impotència. Hi ha una quantitat de gent movent-se per això, quan realment la clau la tenen uns senyors que no volen dir qui són els que han intervingut aquí. No fem perdre el temps a centenars de persones que de bona fe estan treballant per ajudar-nos, o sigui, patètic", lamenta Emiliano, que reclama saber la veritat sobre la destinació dels objectes encara que no es puguin recuperar.

Per la seva banda, l'advocat de la família, Jesús Rodríguez, subratlla que s'ha posat en contacte "tres o quatre" vegades amb la propietat, a través del seu bufet d'advocats, sense obtenir "una resposta adequada a la legítima reclamació".

"Trobem a faltar una mica de solidaritat, una mica d'humilitat, de reconèixer l'error comès i de, com a mínim, demanar disculpes", assenyala l'advocat de la família, que de moment tan sols ha rebut el suport de l'alcaldessa de l'Hospitalet, Núria Marín, i les "curioses" disculpes de la família que veritablement havia de ser desnonada, encara que no van tenir cap responsabilitat en l'error.

De moment, l'advocat ha explicat que han iniciat una reclamació contra la propietat per la "via amistosa", però que prendran totes les accions que siguin precises, inclosa la reclamació judicial.

Sobre aquest tema, el lletrat apunta algunes irregularitats en l'acta de desnonament, ja que en ella consta, i així ho van signar els membres de la comitiva presents en el llançament, que a l'habitatge no hi havia "béns mobles de cap mena a assenyalar", quan realment estava totalment moblat i era habitable.