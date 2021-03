El Govern estudia establir un calendari de relaxament de les restriccions fins a Setmana Santa

La portaveu del Govern en funcions, Meritxell Budó, ha anunciat aquest dimarts que l'executiu està estudiant la possibilitat d'establir un calendari que, si les dades epidemiològiques continuen baixant la incidència de la covid-19, pugui fixar quines mesures de restriccions el poden relaxar i quan. La iniciativa permetria "planificar" i "preveure" quines condicions tindrien sectors com l'hosteleria o el sector turístic de cara a la Setmana Santa. De moment, però, el calendari és només una proposta i "no està decidit" que s'estableixi amb seguretat. Amb tot, Budó ha demanat prudència perquè les dades no permeten encara relaxar moltes restriccions. En aquest sentit, descarta, per exemple, reduir o aixecar el confinament nocturn.

Les dades epidemiològiques de les darreres setmanes confirmen, segons Budó, que la incidència del coronavirus va a la baixa a Catalunya, però "de forma lenta". Serà, doncs, l'evolució dels propers dies i setmanes la que marqui quines restriccions es poden aixecar, en quina mesura i quan. Tot i aquesta prudència, la portaveu en funcions ha admès que està sobre la taula començar a relaxar algunes mesures referents, sobretot, a la restauració, l'esport, els lleure i les activitats extraescolars, i que a finals de setmana es podrien anunciar si es confirma la tendència de millora "lenta".

Així les coses, i conscient que Setmana Santa està molt a prop, el Govern estudia la possibilitat de posar en marxa iniciatives que puguin ajudar a la previsió dels sectors turístics i hostelers. "Se'ns ha demanat si podem establir un calendari i s'està valorant", ha dit, tot concretant que "si les dades van bé, es podria fer un calendari per veure què estaria permès, quan, amb quina mobilitat i què es podria dur a terme o no, per poder així preveure i planificar la Setmana Santa i els dies posteriors". "Encara no hi ha una decisió presa però s'està treballant en aquest sentit", ha matisat la portaveu en funcions.

El que no sembla estar sobre la taula de cap manera, però, és relaxar o aixecar el confinament nocturn. Preguntada pel final del toc de queda, Budó ha estat rotunda en assegurar que "no s'està en aquest punt i les dades no ho recomanen" a Catalunya. "Veurem com evolucionen les dades per veure com es poden anar aixecant les restriccions. De moment hi pot haver una revisió d'algunes de les mesures vigents però no s'ha posat sobre la taula l'aixecament del confinament nocturn", ha dit, tot afegint que el Govern no vol "fer un pas endavant per a fer tres passos enrere". "Ens estimem més anar veient i aixecant a poc a poc perquè quedin definitivament aixecades les restriccions", ha dit.



El 14-F i les eleccions del Barça

D'altra banda, preguntada per si el Govern va exagerar les previsions per demanar l'ajornament del 14-F, vist que les dades han millorat i els comicis no van tenir un efecte negatiu, Budó ha negat la major. "El Govern, quan pren les decisions, escolta les autoritats sanitàries i ens van advertir del risc per a la salut de les persones, i per això el Govern va intentar traslladar les eleccions al 30 de maig. Finalment, les eleccions es van celebrar el 14-F i el Govern va treballar per garantir seguretat de tothom i el dret a vot de tothom", ha dit.

Per últim, Budó ha reiterat que l'executiu no aplicarà mesures excepcionals que permetin als socis del FC Barcelona saltar-se el confinament comarcal aquest cap de setmana per participar a les eleccions a la presidència del club. "Hem facilitat el vot per correu i hem treballat perquè hi hagi la major normalitat en les eleccions del club donades les circumstàncies de la pandèmia", ha conclòs.