Vacunar al món rural: de masia en masia i amb vaccins a «comptagotes»

La Concepció viu en una masia de Sant Feliu Sasserra (Bages). Té 93 anys i ahir li van posar la primera dosi de la vacuna contra la Covid-19. La va rebre al menjador de casa, i així no va haver de desplaçar-se fins a Artés, a mitja hora, on hi té el seu CAP.

Per fer-ho possible, fins a casa seva, s'hi va desplaçar un equip de tres professionals, que van preparar la vacuna «in situ». Però com que un cop oberta, s'ha d'administrar, l'equip també va convocar veïns de les masies més pròximes per vacunar-los al mateix lloc i des del cotxe -ja que s'han d'administrar les vacunes en un termini màxim de 5 hores perquè no es faci malbé-. Fora de casa, esperaven veïns de les masies més pròximes, a qui van vacunar des del cotxe.

Tot plegat, tal com explica la directora adjunta del CAP d'Artés, Gemma Arnau, afegeix «més complexitat» a un procés de vacunació que arriba «amb comptagotes».

Al CAP d'Artés ja fa dues setmanes que vacunen els avis de més de 80 anys i els seus cuidadors. La setmana passada en van administrar 114, aquesta setmana n'hauran posat 102 i, de cara a la setmana vinent, tan sols preveuen tenir-ne 25 degut a la falta de vacunes que, tal com explica la directora adjunta del CAP, Gemma Arnau, arriba «amb comptagotes».