El PDeCAT explora la seva viabilitat econòmica

El PDeCAT no es planteja la desaparició. El partit de David Bonvehí celebra avui un Consell Nacional per analitzar el 14-F i l'escenari sense representació al Parlament. Fonts de la formació van explicar que s'explorarà la viabilitat econòmica del projecte, però sense posar damunt la taula el tancament de la persiana del partit. De fet, Bonvehí aposta per aprofitar el poder de les alcaldies i els quatre diputats al Congrés per plantificar un futur en el qual compta amb Àngels Chacón com a actiu principal. L'exconsellera -que va ser la candidata al 14-F- assistirà a la reunió. Al Consell Nacional hi haurà dos punts a l'ordre del dia: valoració de les eleccions i l'informe de la direcció que inclourà els acords a prendre.

Una de les decisions que podria adoptar el Consell Nacional d'avui és la convocatòria d'una assemblea extraordinària perquè les bases analitzin la situació postelectoral i parli del futur del partit. Tant Bonvehí com el responsable d'organització i territori, Ferran Bel -també diputat al Congrés-, remaran a favor de la viabilitat del projecte. La direcció entén que el PDeCAT té espai polític i que pot tornar a intentar entrar al Parlament a les properes eleccions. De fet, insisteixen que la pugna amb JxCat -que ha arribat als jutjats- els ha perjudicat.

De fet, totes les fonts consultades -entre la direcció, càrrecs locals i comarcals, així com del Congrés- coincideixen a destacar que el PDeCAT «s'ha d'adaptar» a la nova situació. I confien a aconseguir-ho. Destaquen, d'una banda, el paper que pot seguir tenint Chacón, amb qui el partit compta com a actiu destacat. La que va ser cap de llista el 14-F podria esdevenir el gran lideratge de la formació. La mateixa exconsellera va confirmar que assistirà al Consell Nacional d'avui, ja que té la intenció de seguir treballant pel futur del partit i del país.

Una altra decisió que es podria prendre a mitjà o llarg termini és la renovació de la direcció. L'executiva consta ara només de 15 persones, després del degoteig de baixes de la tardor per apuntar-se al nou partit de Carles Puigdemont.

Al partit l'enforteixen les 200 alcaldies que encara ostenta, a més de la presència a consells comarcals i diputacions. Però el debilita la situació econòmica: el pressupost del 14-F va ser de 690.000 euros, una despesa que la direcció confiava a recuperar amb les subvencions parlamentàries, a les quals ja no hi opta per no haver obtingut representació.