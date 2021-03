Mònica Roca, escollida oficialment nova presidenta de la Cambra de Barcelona

Mònica Roca ha estat escollida aquest dilluns oficialment nova presidenta de la Cambra de Comerç de Barcelona en substitució de Joan Canadell, convertint-se així en la primera dona a liderar aquesta centenària corporació de dret públic, una de les principals entitats empresarials de Catalunya.

En un ple extraordinari, la Cambra de Barcelona ha oficialitzat el relleu de Canadell al capdavant d'aquesta institució, si bé Roca ja exercia de presidenta en funcions des del passat 14 de desembre, atès que Canadell va fer el salt a la política per integrar la candidatura de JxCat per a les eleccions catalanes del 14 de febrer passat, en les quals va obtenir el seu escó al Parlament.

Roca ha recaptat 32 sufragis dels 42 emesos, superant àmpliament la candidatura presentada per José María Torres, que ha aconseguit 4 suports, i hi ha hagut sis vots en blanc.

La sessió l'ha presidit el secretari general d'empresa de la Generalitat, Jordi Cabrafiga, i en la mateixa s'ha escollit també Jaume Aragall com a membre del comitè executiu (31 vots a favor, quatre en blanc).

En la seva intervenció davant el ple extraordinari, Roca ha remarcat que el seu objectiu com a presidenta serà "incidir" que les administracions públiques legislin en favor de les empreses.

Sobre les dificultats generades per la crisi de la Covid-19, ha afirmat que ha "persistit i perseguit" als qui tenen poder decisori perquè "continguessin el cop", al mateix temps que ha subratllat que ara és moment de "mirar cap a endavant" i reconstruir l'economia.

"Quan una riuada s'ho emporta tot, és molt complicat, perquè ho pots perdre tot, però el costat positiu és que tens l'oportunitat d'or" de començar de nou des dels fonaments, ha dit Roca a manera de símil amb l'actual situació.

Ha aplaudit el curs seguit per l'economia catalana -ha celebrat que lideri l'atracció d'inversió estrangera al sud d'Europa, per exemple-, i ha defensat no mesurar l'èxit econòmic sol en funció del PIB sinó també d'altres paràmetres que dibuixin "un creixement sostingut en el temps, sostenible i equilibrat".

Roca ha insistit així mateix en la necessitat, al seu judici, que el Parlament aprovi una llei de cambres, i ha centrat part del seu discurs a reivindicar la independència de Catalunya.

"Catalunya mereix ser un estat independent, i això cal defensar-ho a totes les institucions", ha afirmat la nova presidenta de la Cambra, qui ha censurat les "injustícies" sofertes per Catalunya per part de l'Estat, cosa que per a ella qualsevol pot veure si ho observa "amb franquesa i de forma una mica objectiva".

Així, ha assegurat que la candidatura que representa, Eines de País, "no ha vingut a polititzar la Cambra sinó a treballar per al país".

Per la seva banda, Torres ha arremès contra el "biaix ideològic" que acompanya Eines de País i ha deplorat la "política partidista i a més mala política" duta a terme fins ara per Canadell i en la qual creu que Roca perseverarà.

Roca (Barcelona, 1960) és una enginyera i científica que ha fundat el grup d'empreses isardSAT, amb seus a Barcelona i Guildford (Regne Unit), que es dediquen a la investigació en l'àmbit de l'observació de la Terra mitjançant el processament de dades d'instruments a bord de satèl·lits artificials, i a la creació de serveis per prevenir i mitigar els efectes del canvi climàtic.

Es va graduar en Enginyeria de Telecomunicacions a la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i va obtenir una beca de l'Agència Espacial Europea a la seva seu dels Països Baixos, on va realitzar el projecte de finalització de carrera i on va acabar treballant deu anys, sempre en projectes de teledetecció, en satèl·lits ERS-1/2, EnviSat i CryoSat.

La nova presidenta de la Cambra afrontarà reptes com el d'aconseguir que es reactivi la nova llei catalana de cambres, vista amb suspicàcies des de patronals i sindicats, i de vetllar per la bona relació amb les grans empreses, ara que corporacions com Abertis, Naturgy o Catalonia Hotels han decidit abandonar el ple.