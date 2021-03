L'independentisme torna a sortir al carrer

El sobiranisme va sortir ahir al vespre al carrer com a resposta solidària amb els «presos polítics i exiliats». Les convocatòries, celebrades arreu del país, estaven previstes per a les vuit del vespre, hora en què els set presos independentistes de Lledoners havien de tornar al centre penitenciari per no sortir-ne, un cop el jutjat de vigilància penitenciària els va revocar el tercer grau. Les concentracions es van solidaritzar també amb els eurodiputats independentistes Carles Puigdemont, Toni Comín i Clara Ponsatí, després que ahir el Parlament Europeu els aixequés la immunitat com demanava el suplicatori del Tribunal Suprem amb l'objectiu de reactivar les euroordres d'extradició contra ells pels fets de l'1-O.

Una de les convocatòries va ser la que es va fer a l'avinguda Meridiana de Barcelona, que va aprofitar l'acció que ja fa 365 dies que es fa per reivindicar la llibertat dels presos, el retorn dels exiliats i l'aplicació del mandat de l'1-O. Unes 200 persones es van concentrar al mateix indret de cada dia des de ja fa un any i, en aquesta ocasió, van estendre una estelada de grans dimensions i van encendre diversos pots de fum de colors.

Una altra de les concentracions va tenir lloc a la plaça del Vi de Girona, on unes 250 persones van respondre a la convocatòria unitària i van mostrar cartells amb missatges com «Amnistia. Fem-nos lliures» o «Llibertat presos polítics».

L'alcaldessa de la ciutat, Marta Madrenas, i els representants de l'ANC i Òmnium, Tavi Casellas i Sergi Font, van llegir un manifest. La concentració va acabar amb Els segadors i amb l'anunci que, a partir de la setmana que ve, la concentració de cada dilluns tornarà a ser presencial, després de mesos de fer-la virtualment per la pandèmia.

També hi va haver reivindicacions a la plaça Sant Jaume de Barcelona i a places de municipis com ara Banyoles, Vic, Arenys de Munt, Vila-seca, Canet de Mar o Berga, entre d'altres.