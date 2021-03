Sanitat ajorna la decisió sobre si ampliar el límit d'edat de la vacuna d'AstraZeneca

El Ministeri de Sanitat ha decidit ajornar la decisió sobre si ampliar el límit d'edat de la vacuna d'AstraZeneca per administrar-la a majors de 55 anys. El govern espanyol aposta per esperar a una avaluació i dictamen de l'Agència Europea del Medicament (EMA, per les seves sigles en anglès) sobre els casos de trombosi en persones vacunades amb el vaccí d'Oxford. Diversos països europeus han aturat l'administració d'aquesta vacuna després que s'hagin detectat una trentena de casos de trombosi que, en un cas fins i tot ha provocat la mort. L'EMA ja ho està estudiant. Catalunya havia demanat a Sanitat que s'aixequi el topall i es permeti vacunar persones de més edat.

Posteriorment, en el marc de la compareixença davant la Comissió de Sanitat del Congrés dels Diputats, la ministra de Sanitat, Carolina Darias, ha confirmat que la Comissió de Salut Pública ha decidit "retirar de l'ordre del dia" el punt d'AstraZeneca per un criteri de "prudència".

"Estem esperant a les conclusions de l'EMA en relació als incidents que hi ha hagut en certs països", ha subratllat Darias. En tot cas, la ministra ha volgut llançar un "missatge de confiança i tranquil·litat" perquè els organismes reguladors estan a sobre de la qüestió.

Els grups d'alt risc per malaltia greu es vacunaran simultàniament a la franja d'edat de 70 a 79 anys. Així ho ha acordat aquest dijous la comissió de salut pública, en la qual estan representats el Ministeri de Sanitat i les autonomies. La franja d'edat de 70 a 79 anys serà un dels pròxims grups a rebre la vacuna després dels majors de 80 anys.

Entre les persones considerades d'alt risc, hi haurà les persones amb trasplantament de progenitors hematopoètics, trasplantament d'òrgan sòlid o en llista d'espera per rebre'n, persones en hemodiàlisi i diàlisi peritoneal, malaltia oncohematològica, càncer d'òrgan sòlid o pulmó en tractament amb quimioteràpia i persones amb Síndrome de Down majors de 40 anys.