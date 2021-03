PSC, ERC, JxCat, CUP i comuns acorden vetar Vox de llocs de representació al Parlament

PSC, ERC, Junts, CUP i En Comú Podem han acordat vetar Vox dels llocs de representació al Parlament i no subscriure cap de les seves iniciatives. Les cinc forces, que s'havien reunit en altres ocasions per abordar una estratègia conjunta, han concretat en un decàleg les mesures per frenar el discurs d'odi i l'activitat de Vox al Parlament. Entre les iniciatives, s'emplacen a impulsar les modificacions legislatives necessàries perquè es blindi la cambra catalana de discursos d'odi i discriminacions i que es reforci el compromís contra la discriminació i assetjament amb sancions, en cas de no signatura. També que es modifiqui el requisit d'unanimitat per les declaracions institucionals per una majoria qualificada. Cs i PPC no l'han signat.

Els diputats dels grups signants es comprometen a utilitzar els espais d'intervenció al Parlament per combatre els discursos d'odi, defensant els drets humans i contrarestant les informacions falses que puguin induir a discriminacions i vulneracions de drets humans.

Els signants rebutgen qualsevol manifestació de violència verbal, física o psicològica cap a les diputades a qualsevol espai dintre o fora de Parlament per motius de discriminació de qualsevol naturalesa.

Per no normalitzar ni legitimar l'acció política de Vox, demanen no subscriure cap iniciativa parlamentària conjunta amb ells i evitar que prosperin les seves iniciatives. Quan s'organitzin trobades de treball entre els grups parlamentaris i entitats sobre temàtiques concretes, els grups que han signat l'acord informaran les entitats que no es convocarà a les formacions d'extrema dreta.

D'altra banda, emplacen la Mesa del Parlament a ratificar el calendari de commemoracions institucionals actual, que inclou, entre d'altres, la commemoració de les víctimes de l'Holocaust, les del genocidi del Poble Gitano i les del tràfic transatlàntic d'africanes esclavitzades. Els grups volen mantenir la iniciativa que a cada ple es faci el recompte de les morts a la Mediterrània i dels feminicidis, com ja s'ha fet en l'anterior legislatura. I es vol impulsar la creació d'una comissió d'estudi sobre el racisme institucional.

PSC, ERC, Junts, CUP i En Comú Podem han acordat mantenir un espai de treball conjunt durant la legislatura per coordinar l'acció parlamentària i les respostes envers accions concretes de les formacions d'extrema dreta, i formalitzar un altre espai incloent a la societat civil organitzada.