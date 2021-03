Reguant considera que ERC i JxCat estan «expulsant» la CUP de les negociacions de Govern

La diputada electa de la CUP, Eulàlia Reguant, ha lamentat aquest diumenge que ERC i JxCat estiguin "expulsant" la seva formació de les negociacions de Govern. Ho ha dit en una entrevista al 'Nació Digital', on també ha recordat que els cupaires "mai" han descartat formar-ne part.

"En totes les reunions que hem fet, hem dit que tot estava obert, que s'havia de parlar de polítiques primer i que després decidiríem", ha subratllat. Reguant també ha avisat que des del partit estan observant com es tendeix a "reproduir" allò que va ser la legislatura passada. "Això és un mal auguri", ha assenyalat, "entenem que hi ha un pacte de legislatura entre ERC i JxCat per repartir-se conselleries".

Reguant ha recordat que hi ha diferents "espais" on la CUP pot ser "útil" i que la decisió s'ha de prendre en funció de les polítiques que es vulguin tirar endavant. "Pot ser des del Govern o pot ser des del Parlament", ha insistit. Això sí, creu que els republicans han de començar a vestir "propostes concretes" de rescat social, transformació i que puguin permetre exercir de manera efectiva el dret a l'autodeterminació. "Ens preocupa que ERC es pugui plantejar ja ara, a aquesta alçades, un acord de Govern amb un partit amb qui no han parlat d'aquestes polítiques", ha lamentat.

Preguntada per la nova composició de la mesa del Parlament, la diputada ha defensat que l'entrada dels anticapitalistes "no és una quota menor". Tot i això ha carregat contra JxCat per no haver estat prou "clars" i de portar "al límit" el debat per la seva composició. "És preocupant aquesta sensació de repartiment de cadires", ha afegit Reguant.

Pel que fa al discurs de la recent escollida presidenta, Laura Borràs, creu que va tenir una retòrica "molt clara" en la defensa dels drets civils i polítics, però amb "nul·la" sensibilitat social. També ha destacat que "sorprèn" que no hi hagués cap menció a l'anterior president del Parlament.

La diputada cupaire no ha volgut parlar de noms, però sí ha recordat que si el que vol fer aquest Govern són "polítiques transformadores", és "evident" que hi ha persones que han defensat determinades polítiques que van en contra d'aquestes propostes. Així creu que si Joan Canadell o Josep Costa formessin part del Govern, "voldria dir que el nou executiu que es dibuixa no seria el que fins ara ha dit Pere Aragonès que vol crear".

Sobre la possibilitat de celebrar un nou referèndum d'autodeterminació, Reguant ha admès que aquest és un dels punts que ni ERC ni JxCat "llegeixen" igual que la seva formació. "Compartim la idea que no cal posar-nos dates si no som capaços d'avançar, però que cal que ens marquem fites", ha subratllat.